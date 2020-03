STB informează că nu va reduce numărul de autobuze după începerea stării de urgenţă

Klaus Iohannis a decretat sâmbătă starea de urgenţă, cu începere efectivă de luni, dar întregul set de măsuri care vor intra în vigoare nu a fost comunicat încă, astfel că apar tot mai multe speculaţii.

Una dintre informaţiile care au fost vehiculate duminică în spaţiul online a fost aceea că STB ar urma să reducă parcul auto, începând de luni, cu 20%. Compania municipală a reacţionat rapid şi a emis o dezminţire. Cu toate acestea, rămâne valabilă recomandarea evitării drumurilor care nu sunt absolut necesare şi, pe cât posibil, cetăţenii să evite spaţiile aglomerate, printre care se numără şi mijloacele de transport în comun.

"STB SA iese dimineata cu parcul normal. Pana la aceasta ora nu s-a decis nimic. Dupa declararea Starii de urgenta, in functie de ceea ce scrie in Decret, vom lua masurile necesare, in conformitate cu decizia forurilor de decizie", au transmis reprezentanţii STB pentru Economica.net.

