Steag ROŞU pe litoral. Opt turişti salvaţi în ultimul moment din valuri, la Mangalia

A fost arborat steag roșu pe litoral, dar mulți turişti nu au ținut cont de avertizarea salvamarilor. La Mangalia, opt turiști au fost salvați în ultimul moment de la înec, printre ei, o fetiță de 9 ani și un adolescent de 17 ani.

"O fata si un baiat s-au dus dincolo de geamanduri si m-am dus dupa fata că cerea ajutor. Când îl vad pe baiat cu capul la fund. I-am luat pe amandoi, au venit baietii cu skyjeturile si m-au ajutat. Ce sa le fac, sunt caposi, nu asculta. Nu asculta fluierul asta deloc, degeaba il avem. Nu poti sa dai o amenda, nu poti sa dai nimic, ar trebui sa se faca ceva in privinta asta", povesteşte unul dintre salvamarii care au intervenit sâmbătă pe litoral.

Grav este că imediat ce sunt avertizati sa nu depaseasca linia geamandurii pentru ca sunt in pericol, unii turisti profita de momentul in care salvamarul se intoarce cu spatele ca sa se aventureze din nou in valuri.

Din cauza numărului mare de cazuri, ambulanţele nu au mai făcut faţă şi a fost solicitată intervenţia elicopterului SMURD. Acesta a preluat un bărbat de 31 de ani cu insuficiență respiratorie după ce a fost scos din mare. Bărbatul a fost dus cu elicopterul SMURD la Spitalul Județean Constanţa.