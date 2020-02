Ştefania, cea mai sexy concurentă de la iUmor! S-a dezbrăcat şi şi-a arătat sânii în toată splendoarea lor: "Niciodată nu port sutien"

Plină de emoţii, Ştefania şi-a început momentul său, iar la un moment dat, a şocat pe toată lumea, când şi-a dat geaca jos şi a arătat tuturor ce sâni frumoşi are. A ţinut să precizeze că nu poartă niciodată sutien, lucru care i-a bucurat şi mai tare pe cei prezenţi.

Citeşte şi: Mihai Bendeac, cadou de 1450 USD pentru Delia de ziua ei. Ce i-a cumpărat juratul de la iUmor FOTO

"Doamne, am nişte emoţii! Măcar am nişte prieteni în public, asta ar trebui să mă ajute un pic să scap de emoţii. Bine, nu le văd, s-au dus undeva în spate, pentru că sunt timide şi mai ales pentru că le e ruşine cu mine, dar e ok. Chiar dacă lor le e ruşine, mie îmi place de mine. Chiar mi-am înregistrat vocea pe Waze, pentru că mie în afară de mine nu îmi spune nimeni pe unde să o iau.

Am venit, practic, să vă vorbesc despre mine, aşa că o să încep. Am 34 de ani, nu am zburat niciodată, obişnuiesc să le spun oamenilor că de frică, e mai uşor să spui asta decât că eşti săracă la vârsta asta. Tot la categoria niciodată, niciodată nu port sutien şi am nişte sâni frumuşei. Am observat că asta mă face uneori talentată. Adică, merg la karaoke, sunt total afonă, eu ştiu asta, şi totuşi când aleg câte o piesă mai saltăreaţă, lumea aplaudă.

Citeşte şi: Sore, amor ca-n filme cu Mihai Bendeac. Lista femeilor celebre care s-au iubit cu juratul de la iUmor



Staţi aşa, mi se spune în cască să îmi dau geaca jos. Juraţii ştiu că n-am cască, dar acum e mai greu să o mai ridic.

Să continui despre mine, poate am mai mult talent. Provin dintr-o familie de intelectuali, mama e învăţătoare, tata e profesor, noi citim mult, aşa că eu am crescut cu cărţi erotice, nu cu filme porno.

M-am obişnuit să fiu singură, cam de doi ani, mă plâng adesea că fac amor prea rar, ştiu că şi eu exagerez, câteodată vreau şi de două ori în aceeaşi lună. Bine, ştiu că e tot vina mea, că am standarde prea ridicate, m-am culcat aproape un an de zile cu un tip căruia îi citeam subtitrarea la filme, fugea scrisul prea repede de el", a spus Ştefania Costache în momentul său de stand-up comedy.

Pe lângă faptul că are un bust impresionant, tânăra a excelat şi cu momentul prezentat, Delia fiind cea care i-a spus că are mari şanse să ajungă în finală.

"Vreau să îţi mulţumesc ce ai făcut atunci, cu acea campanie. Ea a avut o idee foarte mişto pentru renovarea etajului 7 de la Spitalul Fundeni, pe care noi am promovat-o", şi-a amintit Mihai Bendeac, la care tânăra a explicat despre ce a fost vorba în acea campanie: "Cine cumpăra un tricou în valoare de minim 80 de lei, acei bani se duceau către Fundeni, şi am scris că cine îmi va trimite o poză cu tricoul pe el, eu îi voi trimite o poză fără. Practic, mi-am arătat sânii pentru copii".

"Ştefania Costache este cea care a rupt barajul hidrologic, a deschis porţile umorului pentru marele public, a păşit maiestuos pe scenă şi ne-a arătat ţâţele. Din fericire pentru noi, la iUmor ai ce să vezi, dacă n-ai ce să asculţi, ai ce să vezi", a declarat Cheloo.