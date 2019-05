Stop fumat! Cum să ajuţi un fumător să renunţe la viciu

Marele scriitor Mark Twain a declarat ca „sa renunti la fumat e cel mai usor lucru din lume. Stiu asta pentru ca am facut-o de mii de ori". Provocarea nu este sa renunti la fumat, ci sa devii un nefumator. Pare doar o diferenta de nuanta insa este vorba despre un nou stil de viata. Nu este de ajuns sa spui stop fumat si, la cateva minute dupa ce ai stins tigara, sa tanjesti dupa un fum.

E nevoie de ajutorul familiei pentru ca tigarile sa devina o amintire. Iata cateva sfaturi despre ce trebuie sa faca sau sa nu faca familia si prietenii pentru ca un fumator sa spuna pentru totdeauna Stop fumat!

Ofera-i ex-fumatorului tot suportul de care are nevoie ca sa spuna definitiv Stop fumat!

Respecta faptul ca cel care renunta este la conducere. Este vorba despre stilul sau de viata, el este cel care are o provocare de infruntat, nu tu.

Intreaba persoana respectiva daca vrea ca tu sa o intrebi regulat despre cum se simte. Spune-i ca esti alaturi de ea si ca poate oricand sa apeleze la tine in cazul in care are nevoie de vorbe de incurajare.

Ajuta-l pe cel care a renuntat la fumat sa aiba ceva langa el care sa-l ajute sa depaseasca momentele dificile: o bomboana, o guma sau cateva legume proaspete in frigider.

