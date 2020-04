Streinu Cercel: "Cel mai bun lucru care vi se poate întâmpla de Paştele acesta e să nu vă îmbolnăviţi"

Profesorul Streinu Cercel a declarat că "problema e ce avem noi de gând să facem. Ne așteaptă câteva zile grele pe noi, cei din serviciul sanitar. Îi așteaptă zile grele și pe cei care trebuie să stea acasă. Nu ieșiți din casă! Nu vă întâlniți cu cei care vin de pe stradă. Pot să fie contaminați, pot să nu fie contaminați. Nu vă jucați cu focul".

Streinu-Cercel a afirmat că rata de mortalitate în România din cauza infecției cu coronavirus este de 5,7%. În cazul gripei este de sub 1%.

"E vorba de trei pante. Una joasă, care reprezintă rata de mortalitate. E mare, totuși, la numărul de pacienți. 5,7 e rata de mortalitate în România. La gripă e sub 1%. Mai avem o pantă măricică, care e rata vindecărilor. Și avem o pantă și mai mare care reprezintă cazurile pozitive. Dacă vrem să menținem aceste hărți, trebuie să stăm în aceste zile acasă. Nu trebuie să primim pe nimeni. Stăm izolați ca să nu ne contaminăm. Cel mai bun lucru care vi se poate întâmpla de Paștele acesta e să nu vă îmbolnăviți", a mai spus profesorul Streinu-Cercel.

"Ne jucăm cu focul. Nu e vorba doar despre părinți. E vorba despre niște persoane neverificate care vor merge din poartă în poartă. E ca și cum am scoate pe cineva din carantină și l-am trimite. De ce trebuie să colportăm noi virusul de colo colo? Pentru ce anume? Până să se facă una, alta, se mai scoate masca, se mai strănută. În momentul în care ai luat paharul, l-ai luat cu virus cu tot. Dacă vă asumați riscul, trebuie să vă asumați riscul să vă îmbolnăviți. Haideți să nu dăm cu piciorul în şuştarul cu lapte. Am făcut eforturi cu toţii în această țară să ținem lucrurile sub control. Haideți să nu umplem spitalele dintr-o dată. V-o spune unul care a vrut să se facă preot, care a avut preoţi în familie de şase generaţii, eu am rupt tradiţia şi m-am făcut medic", a declarat Streinu-Cercel.