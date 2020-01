SUA au cerut Iranului "răzbunare proporţinală". Ameninţare fără precedent a Teheranului. A fost arborat STEAGUL ROŞU

Iranul a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite i-au cerut "să se răzbune proporţional", după asasinarea într-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene în Orientul Mijlociu, relatează AFP.



Elveţia, care reprezintă interesele Statelor Unite în Iran în absenţa unor relaţii diplomatice între cele două ţări, a afirmat vineri că reprezentantul său "a transmis un mesaj cu care Statele Unite l-au însărcinat să îl înmâneze" Iranului, fără a-i preciza conţinutul.

Iran officially hoisted Red Flag over the Holy Dome Of Jamkarān Mosque, first time in modern history.



It's Persian tradition to hoist Red Flag to declare a war or sign of Revenge. pic.twitter.com/F1shVluCAF