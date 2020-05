Suedia, izolată de vecini din cauza numărului mare al morţilor de coronavirus

Suedia are cea mai mare rată a mortalității pe cap de locuitor în acest stadiu al epidemiei, potrivit unui tracker Financial Times care folosește o medie a deceselor noi din ultimele șapte zile. Astfel, în ultimele zile, Suedia a depășit Marea Britanie, Italia și Belgia. Autorităţile suedeze au menţinut deschise majoritatea şcolilor, restaurantelor şi afacerilor, în timpul pandemiei. Deşi numărul deceselor este în scădere, Suedia a consemnat 6,25 de decese la un milion de locuitori pe zi, potrivit mediei aferente unei perioade de 7 zile, între 12-19 mai. Abordarea suedeză de prevenire a răspândirii coronavirusului a atras multe critici la nivel internaţional, dar se bucură în continuare de sprijin public in interiorul ţării.

În actualul context european, Danemarca analizează dacă își va redeschide granițele cu Germania și Norvegia, dar deocamdată nu ia în calcul redeschiderea graniţelor cu Suedia. Mai multe partide de opoziție cer redeschiderea granițelor, pentru a ajuta industria turistică a țării, dar rata zilnicp a morţilor rămâne îngrijorătoare.

Suedia nu și-a închis frontierele, iar călătoriile transfrontaliere sunt în continuare permise. În ceea ce-i priveşte pe vecini, norvegienii au voie să viziteze Suedia, dar trebuie să intre în carantină de 10 zile la întoarcerea în ţara lor. Guvernul de centru-dreapta de la Oslo va decide în luna iunie dacă va menține restricțiile sau nu.

Strategia Suediei, bazată în mare parte pe măsuri voluntare de distanţare socială şi igienă de bază, a fost criticată de unii ca fiind un experiment periculos pentru vieţile oamenilor, dar a fost şi promovată ca un viitor model de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Strategia deschisă a Suediei pare să fi atenuat impactul economic al pandemiei, creşterea încetinind mult mai puţin în primul trimestru, comparativ cu Danemarca şi Norvegia.