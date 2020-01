Supa de gaina. Beneficii pentru sanatate in 4 retete minunate. Va fi greu sa rezisti sa nu le incerci!

Supa de gaina este una dintre preferatele romanilor, iar corpul iti este recunoscator cand o consumi pentru ca are multiple beneficii:

1. te incalzeste, iar metabolismul tau bazal creste cu 10-20%

2. este foarte usor de digerat, chiar si cand trupul tau este slabit sau se recupereaza dupa o boala

3. este hranitoare si hidratanta.

Iata 4 retete delicioase de supa de gaina. Va fi greu sa rezisti sa nu le incerci!

Supa cu galuste si gaina de tara

Va recomandam o delicioasa supa de gaina de tara cu galuste.

Ingrediente Supa cu galuste si gaina de tara

Supa

carne de pasare, o ceapa, 2 morcovi, 1 pastarnac, o telina, patrunjel, sare, piper

Galuste:

1 ou, 1 lingura de ulei, cca 5 linguri de gris, sare

Mod de preparare Supa cu galuste si gaina de tara

Intai am fiert gaina (de curte) in oala sub presiune. Dupa ce a fiert, am scos carnea iar in zeama ramasa am adaugat legumele taiate felii (nu foarte mici). Ceapa am tocat-o marunt. Cand legumele au fiert, am condimentat supa si am preparat si galustele. Ele trebuie puse imediat in supa fierbinte, altfel se intaresc.

Pentru galuste, am batut oul cu sare si cu ulei dupa care am inceput sa adaug grisul. Aici depinde de marimea oului cat gris intra.

Trebuie sa iasa o coca nu foarte tare dar nici sa nu curga astfel incat sa se poata lua cu lingura.

Asadar, se da focul la minim, se moaie lingura in supa fierbinte, apoi se ia coca cat incape si se scufunda in supa. Probati intai cu o singura galusca, sa nu se dezintegreze, daca se intampla asta mai adaugati gris.

Galustile sunt gata la 2-3 minute dupa ce s-au ridicat la suprafata. Atunci se stinge focul, se pune patrunjelul si se pune un capac pentru ca galustile se mai umfla in continuare.

