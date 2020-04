Surpriză! Cine vor fi naşii de cununie ai cuplului Speak şi Ştefania. Asia Express i-a apropiat

Cei doi logodnici s-au gândit deja la cei doi naşi de cununie, se pare că îşi doresc să fie Sorin Bontea şi soţia lui. Datorită emisiunii Asia Express, au format o legătură strânsă de prietenie.

"Cei doi au demarat deja pregătirile pentru nuntă, iar Impact.ro a aflat cine ar putea fi nașii lor de cununie: “În acest moment, amândoi își doresc ca nași să le fie Sorin Bontea și soția lui. Speak și Ștefania s-au apropiat extrem de mult de Sorin, cu care au legat o strânsă legătură de prietenie după încheierea show-ului.

Pur și simplu sunt pe aceeași lungime de undă, există o chimie deosebită acolo. Amândoi consideră că Sorin are o căsnicie demnă de luat ca exemplu și că ar putea fi un părinte spiritual fantastic”, au declarant apropiați ai celor doi pentru Playtech.ro.

Speak şi Ştefania, primele declaraţii după ce au pierdut competiţia

peak (32 de ani) și Ștefania (22 de ani) s-au îmbarcat în aventura Asia Express de la Antena 1, alături de alte cupluri de vedete cu care s-au întrecut pe «Drumul Comorilor», ajungând până în finală.

"S-a terminat şi nu am luat locul 1. I-am văzut pe Bontea şi pe Fodor cum mă priveau, ei ştiau cât de tare îmi doream să ajung prima. M-au strâns atât de tare în braţe, că n-am putut să mă supăr. Cea mai frumoasă comoară şi cel mai frumos premiu a fost că am parcurs toată emisiunea. Chiar mă bucur că am trăit această finală de Bontea şi de Fodor, pentru că am realizat că sunt lângă cei care au câştigat premiul cel mare. Suntem exact pe acelaşi loc

Eu cred că am câştigat mai mult de aici, experienţa de aici, inelul de aici şi oamenii minunaţi cu care am trăit două luni de zile, care ne-au cicălit şi care ne-au iubit, care ne-au ridicat atunci când nu mai puteam. Nu mă consider pe locul 2, sunt pe locul 1 în Asia Express", a declarat Ştefania.



"Este mare lucru să ştii să pierzi. Eu mă aşteptam de la Ştefania să fie foarte deprimată, dar uite că a învăţat, aici, să piardă.

Este competiţie, dar e mai mult despre legătura umană pe care o creezi şi o simţi departe de cei dragi. Şi aici se creează nişte legături între oameni. Eu cred că ăsta e cel mai mare bun", a declarat Speak.

Cum a început, de fapt, relația dintre Speak și Ștefania

În octombrie 2016, Speak și Adelina Pestrițu și-au spus adio, după doi ani și jumătate de relație. Cei doi s-au mutat împreună la numai o lună de relație, iar mulți îi vedeau ca pe cuplul perfect. Iată că lucrurile nu au evoluat în direcția în care credeau unii, iar cei doi s-au despărțit.

Speak a suferit mult după despărțirea de Adelina Pestrițu, însă, după un an, soarele a ieșit pe strada sa. S-a îndrăgostit de Ștefania, alias Libelula. Aceasta a apărut în videoclipul său, dar a avut și colaborări muzicale cu acesta.

Speak a povestit că el a făcut primul pas și că, mai mult decât atât, cu Ștefania se simte în largul său, așa cum nu s-a mai simțit cu nimeni altcineva.

”Eu am făcut primul pas în a ne cunoaște, deși eu sunt mai timid. Am fost și eu bărbat o dată. Atunci când îți propui să te combini, nu se întâmplă nimic. Lasă să se întâmple. Pot să îi zic orice partenerului. E prima oară în viața mea când pot să fac asta. Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu”, a povestit Speak.