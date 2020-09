Surpriză la Bravo, ai stil! Ce vedetă a înlocuit-o pe Raluca de la Bambi, după ce a fost eliminată: "Îmi place aceste provocări"

Roxana Nemeş este cea mai nouă concurentă a show-ului de modă şi mărturiseşte că se bucură de această nouă provocare. Deşi are mari emoţii, cântăreaţa este pregătită să înveţe cât mai multe despre fashion, şi de asemenea, îşi doreşte ca publicul să o cunoască şi altfel, nu doar ca artist.

„Imi doresc foarte mult ca publicul sa ma cunosca nu numai prin prisma artistului Roxana Nemes, dar sa imi cunoasca si personalitatea. Este un show de divertisment, imi plac aceste provocari, sunt mereu deschisa, de aceea am acceptat aceasta propunere. Simt ca voi oferi mai multe publicului, iar prin intermediul acestei emisiuni o pot face. Imi doresc sa invat despre stil mai mult; ca artist, o echipa se ocupa de mine si nu ma interesa atat de mult pana in acest moment acest aspect. Sper sa fiu pe placul tuturor, am emotiii uriase”, a spus Roxana Nemes.

Vestea că Roxana Nemeș și Radu Groza s-au despărțit i-a surprins pe mulţi, deoarece formau un cuplu care părea de nezdruncinat de mai bine de șase ani de zile. Doi prieteni apropiaţi de-ai cuplului au dezvăluit motivele despărţirii lor.

Roxana Nemeş nu mai formează un cuplu cu impresarul ei, Radu Groza. Doi prieteni de-ai lor susţin că blondina l-a părăsit pe Radu pentru că şi-a găsit pe altcineva şi pentru că oricum nu l-a iubit niciodată.

"Nu cred că se vor mai împăca. Eu cred că e cu altul. Când pleci de acasă, pleci cu un motiv. Nu banii sunt motivul plecării de acasă. El suferă mult că o iubeşte. Roxana a stat din interes profesional cu Radu. Eu cred că este un şantaj din partea ei. De câte ori a plecat nu a plecat definitiv pentru că ştia că Radu va veni să o recupereze. Nu ţin cu Roxana. Îmi pare rău că a plecat fără să anunţe. A plecat ca o laşă. Nu cred că Radu nu-i dădea bani", a declarat apropiata lor, joi, în emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, scrie www.spynews.ro.