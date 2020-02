Surprize plăcute pentru iubitorii de balet! Încă doi balerini de renume mondial şi-au anunţat prezenţa la Gala Stelelor Baletului

Lantratov și Krysanova se alătură astfel celorlalți opt balerini ruși care vor evolua în Gala Stelelor Baletului Rus, urmând să danseze în ambele acte ale spectacolului.

Lantratov este fascinant, de o eleganță rară

Vladislav Lantratov are 31 de ani și este balerin principal la Teatrul Bolshoi Moscova. A absolvit Scoala Academică de Coregrafie din Moscova în 2006 la clasa maestrului Ilya Kuznetsov după care a foost cooptat în echipa de la Bolshoi. A obținut numeroase premii și distincții internaționale, fiind desemnat doi ani la rând balerinul anului de către revistele de specialitate Danza&Danza și Tanz. Celebra publicație de specialitate Danza&Danza îl descrie astfel: "Vladislav Lantratov este fascinant, de o eleganță rară, dar cu multă pasiune care îl poate transforma intr-o clipă dintr-un erou romantic într-un personaj sălbatic, dar întotdeauna cu acea doză irezistibilă de carismă care îi permite să țină sub vraja sa chiar și cea mai exigentă audiență."

Vladislav Lantratov formează o pereche, atât pe scenă cât și în afara ei, cu celebra balerină Maria Alexandrova (41 de ani), una dintre cele mai renumite balerine ale lumii. Cei doi au participat la Spectacol de Gală, la Sala Palatului din București, în octombrie 2018, fiind ovaționați minute în șir de către publicul bucureștean. Din păcate, din cauza programului încărcat, Alexandrova nu a putut participa alături de Lantratov la Gala Stelelor din acest an.

Dansul îmi dă putere să trăiesc

Ekaterina Krysanova va împlini în luna martie 35 de ani. Este, ca și Lantratov, balerin principal la Bolshoi Moscova. A început să studieze baletul de la vârsta de 10 ani, la Galina Vishevskaya Opera Center iar apoi l-a avut profesor pe Mikhail Lavrovsky la Scoala de Stat de Balet. În 2003 a absolvit Academia de balet din Moscova și s-a alăturat echipei de la Bolshoi. Deține numeroase premii încă din copilărie, când a cucerit Locul I la Concursul Internațional de Balet din Luxemburg. Seria premiilor și distincțiilor a fost încununată, în 2018, de primirea titlului de Artist de Onoare al Federației Ruse.

În timpul liber, Ekaterina Krysanova are ca hobby cusutul și brodatul și face mici goblenuri. Însă baletul rămâne principala pasiune. "Dansul este pasiunea mea. Îmi provoacă atât de multă plăcere! Fără el m-aș ofili ca o floare. Dansul imi dă putere să trăiesc", a declarat vedeta pentru presa occidentală. Ekaterina are un repertoriu foarte larg de interpretări. " Poate nu e chiar modest din partea mea să spun, dar sunt singura balerină care are o așa gamă largă de roluri ", a declarat artista pentru presa britanică cu ocazia Galei Stelelor Baletului ce a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie la Coliseum din Londra.

Zece balerini de talie mondială vor dansa într-un decor multimedia 3D

Alături de Vlad Lantratov și Ekaterina Krysanova, la Gala Stelelor Baletului Rus de la Bucuresti, pe 9 martie vor mai urca pe scena Sălii Palatului alte opt vedete de renume mondial de la Bolshoi Moscova și de la Mariinsky Sankt Petersburg, două dintre cele mai renumite companii de balet din lume. Publicul din România are ocazia să-i admire live pe celebri balerini principali Mikhail Lobukhin, Denis Rodkin, Viacheslav Lopatin de la Bolshoi Moscova alături de colegele lor, prim balerinele Anastasia Stashkevich, Ana Turazashvili și Eleonora Sevenard dar și pe invitații acestora de la Mariinsky Sankt Petersburg, leading soliștii Konstantin Zverev și Nadezhda Batoeva. Formatul Galei este acelasi spectacolului din ianuarie de la Londra și reprezintă un recital în două acte, pas de deux din opere celebre, clasice și moderne. Spre deosebire de Londra, unde spectacolul a fost jucat cu decor neutru static, Gala de la București va folosi decorurile 3D, realizate prin programele de animație multimedia, de către Russian Multimedia Ballet Theatre, decoruri utilizate pentru prima dată în România cu ocazia Festivalului Baletului Rusesc din noiembrie 2019.

Încă două categorii de bilete, mai ieftine și pachete pentru corporații la loje

Pentru a veni în întâmpinarea publicului, organizatorii au mai pus în vânzare , începând de azi, două categorii de bilete cu prețuri de 200 și 250 lei în sectoarele J, K, L și M. Astfel, prețurile biletelor la Gala Stelelor Baletului Rus sunt cuprinse între 200 și 500 lei în timp ce lojele pot fi solicitate organizatorilor pentru pachete corporate. Biletele pot fi achiziționate din rețelele Eventim, Iabilet, Ticketstore sau direct de la Sala Palatului.