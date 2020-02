SURVIVOR 2 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO KANAL D ONLINE. Ruby a plecat acasă, nebunie la jocul pentru provizii

SURVIVOR 2 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO KANAL D ONLINE. Nici nu a plecat încă bine spre casă, că Ruby a ținut să transmită un mesaj după eliminarea sa de la Survivor. Artista spune că această decizie s-a dovedit a fi una destul de bună pentru ea, căci a traversat clipe grele în cadrul show-ului, fiind-ui dificil de multe ori să țină pasul. Totodată, ea spune că este mai bine pentru membrii echipei ca Elena să rămână în continuare acolo.

''Sincer, intr-un fel ma asteptam pentru ca este cel mai corect fata de echipa. Sunt convinsa ca cei de acasa prefera sa ma auda mai mult cantand si lansand piese decat sa vada cum slabesc pe aici si cum ma bate vantul. Au fost niste zile dificile pentru noi toti, pentru mine in special, pentru ca eu cu sportul nu sunt....A fost o experienta pe care nu o sa o uit niciodata, va dati seama! Va multumesc'', a spus Ruby in timp ce isi lua ramas buc de la colegii ei.

Lino Golden a fost cel care a completat trioul concurenților nominalizați, după ce a fost ales de Asiana Peng, câștigătoarea imunității fetelor. Cei de acasă și-au putut susține concurentul preferat timp de 60 de minute – prin vot SMS – iar concurentul clasat pe ultimul loc în topul preferințelor telespectatorilor – Ruby – a trebuit să părăsească Republica Dominicană. Dar experiența, pentru Ruby, va rămâne – după cum a declarat chiar ea – de neuitat.

SURVIVOR 2 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO KANAL D ONLINE. Primele scene intime de la Survivor România

Au apărut primele scene intime la Survivor România, iar în centrul atenției s-a aflat Elena Ionescu, ex-Mandinga. Concurenta s-a despărțit de soțul ei, Dragoș Stanciu, după doar un an de căsătorie, iar la începutul lunii septembrie a anului trecut a dat fanilor, pe rețelele de socializare, această veste neașteptată. „Sunt foarte bine. Am toate motivele, am ce e mai de preţ în viaţa asta, un copilaş atât de frumos. Merg mai departe pentru că am pentru ce. Nu sunt nici prima, nici ultima. Viaţa e făcută s-o trăim spontan, aşa cum nu te aştepţi. Asta este cea mai bună alegerea pe care am făcut-o în momentul de faţă amândoi. Dragoste cu forţa nu se poate”, a spus Elena Ionescu după despărțire.

Cu cine a fost filmată Elena Ionescu cu camerele ascunse

Elena Ionescu și Cezar au apărut extrem de apropiați în fața telespectatorilor, iar aceștia au tras concluzia deja că ”se pregătește ceva” la nivel sentimental. Poate că nu este decât o simplă apropiere ”colegială”, însă imaginile au fost sugetive. ”Îți mulțumesc din suflet, Elena”, i-a spus Cezar, ”să dea Dumnezeu să fie bine”. Iar Elena Ionescu, după cum se poate observa în imaginile de la Kanal D, s-a cuibărit la pieptul acestuia. ”Încet, încet, lucrurile se vor așeza”, a mai spus Cezar, în timp ce Elena Ionescu a replicat. ”Să rămâi așa, Tatiana trebuie să fie mândră de tine”. ”Ai văzut că am ținut cu toată lumea, am fost egal”, a continuat Cezar, iar Elena Ionescu i-a mărturisit că, din punctul ei de vedere, este singurul care merită să rămână în competiție până la final. ”Asta înseamnă să fii bărbat, știi? Asta înseamnă să fii om, în primul rând”, a mai spus Elena Ionescu.