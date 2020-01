SURVIVOR ROMANIA 2020 LIVE VIDEO KANAL D. Bătălie epică între Faimoşi şi Războinici. Cum se votează favoriţii

SURVIVOR ROMANIA 2020 LIVE VIDEO KANAL D. Sâmbătă aceasta, la Kanal D va începe "Survivor România", cea mai intensă competiție pentru supraviețuire, prezentată de Dan Cruceru! Cei 20 de concurenții curajoși se vor lupta în îndepărtată Republica Dominicană, în mijlocul sălbăticiei, pentru a demonstra că își pot depăși limitele în cele mai dificile condiții.

În prima ediție Survivor România', difuzată mâine seară, la ora 20:00, concurenții celor două tabere se vor duela pe traseul sportiv, într-o confruntare fără limite.

Imagini spectaculoase din cea mai dură competiție sportivă televizată, strategii bine puse la punct, adrenalină la maximum și reality sută la sută autentic, toate acestea sunt ingredientele unui show incendiar, care va ține cu sufletul la gură, în față micilor ecrane, milioane de telespectatori.

Echipa Faimoşilor este formată din personalități foarte diferite, carismatice, venind din diferite domenii, fie că este vorba de muzică, televiziune, actorie, sport. Cristina Şişcanu, Elena Ionescu, Ruby, Mihai Onicaş, Lino Golden, Grațiela Teohari Duban, Augustin Viziru, Asiana Peng, Cezar Juratoni și Bogdan Vlădău formează deja o echipa redutabilă în Republica Dominicană.

SURVIVOR ROMÂNIA 2020. Cine sunt noii concurenţi. O vedetă Antena 1 a semnat cu Kanal D

Echipa Războinicilor reunește zece concurenți încă necunoscuți publicului larg, dar care vor cuceri prin determinare și prin poveștile extraordinare de viață. Adriana Popescu, Remus Laurențiu Mihai, Elena Karina Fetică, Cristian Marius Ioniță, Claudia Mirela Rostaş, Andrei Ciobanu, Andi Constantin, Lola (Lilia Crudu), Emanuela Carmen Huruiala și Emanuel Neagu vor lupta cu toate forțele pentru a ajunge cât mai departe în competiție.

Cum vor putea vota telespectatorii

Telespectatorii vor avea un rol extrem de important în evoluția concurenților, aceștia putând să-și voteze favoriții și, astfel, să ii mențină în joc. Modalitatea de votare va fi comunicată în timpul difuzării reality-ului de prezentatorul acestuia, Dan Cruceru.

Concurenții vor fi nevoiți să își dezvolte adevărate strategii de supraviețuire, să se integreze în echipa din care fac parte și să facă față provocărilor dificile apărute în viață de zi cu zi din jungla Dominicană. Abilitățile de adaptare, echilibrul psihic, îndemânarea și rezistență fizică le vor fi cei mai buni aliați în parcursul lor.

Nu pierdeți marea premieră a celui mai dramatic reality televizat, “Survivor România”, în această sâmbătă, de la ora 20:00! Telespectatorii vor fi martorii unui reality sută la sută autentic, de sâmbătă până marți, de la ora 20:00, la Kanal D.

Elena Ionescu: "M-am simtit abandonata de tatal copilului...dar l-am iertat"

Elena Ionescu, una dintre concurentele de la "Survivor Romania", show care incepe sambata, la ora 20:00, la Kanal D si care va putea fi urmarit patru zile consecutiv, de sambata pana marti, este una dintre cele mai carismatice aparitii. Puternica, ambitioasa si hotarata, vedeta a povestit, inainte de plecarea in Republica Dominicana, despre viata de dupa divort si incercarile dificile prin care a trecut, in postura de mama singura.

Artista s-a refacut complet dupa despartire, desi initial senzatia de abandon resimtita in urma divortului a lasat urme adanci in sufletul acesteia.

"Mi-a fost foarte greu, din momentul in care am ramas singura. M-am simtit abandonata de tatal copilului, el era prea tanar pentru a-si asuma responsabilitatea, dar l-am iertat. Asa a fost sa fie. Copilul nu a suferit foarte tare, nu avea idee despre ce inseamna notiunea de familie, de tata, de cuplu", spune Elena Ionescu.

S-a aflat cine va prezenta emisiunea Survivor de la Kanal D. Primele declaraţii: "Sunt onorat să fiu implicat"

Elena Ionescu a dovedit ca este o luptatoare, marturisind ca din momentul in care a devenit mama s-a responsabilizat si mai mult, iar viata a capat un alt sens.

"Razvan (n.r. copilul Elenei) este o binecuvantare de la Dumnezeu, a venit in viata mea ca o completare, asa m-am descoperit pe mine, m-a responsabilizat foarte mult. A dat un sens vietii mele si am inteles ca Dumnezeu ma iubeste foarte mult si ca nimic nu este intamplator", adauga cantareata.

Pe Elena Ionescu telespectatorii o pot urmari in show-ul "Survivor Romania", care are premiera sambata, 18 ianuarie, la ora 20:00, la Kanal D! Reality-ul va putea fi vizionat patru zile consecutiv, de sambata pana marti, de la ora 20:00.

Ruby luptă pentru supraviețuirea în junglă: ”Aoleu, mamă, ce ai să faci tu acolo? Ai să slăbești, ai să te îmbolnăvești…”