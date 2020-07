Suspiciune de coronavirus într-un renumit club din Iaşi. Iubitul unui celebru fotomodel ieşean, depistat pozitiv

Tânărul, Bogdan F., a intrat în izolare imediat ce a aflat că este infectat. Acesta a recunoscut că a fost depistat pozitiv și susține că nu a fost în localuri publice, inclusiv în Time Out, în ultimele zile: „Așa e, am fost depistat pozitiv cu coronavirus. Nu am fost la Time Out sau în alte localuri de dinainte să fi contactat virusul, dacă asta vă interesează”.

„El a luat virusul de la Leroy Merlin, toată lumea știe asta. Nu a venit în local în ultimul timp. Când am auzit, vă dați seama că nu am riscat și am rugat-o pe Cătălina să facă testul înainte să revină la job”, au spus reprezentanții clubului Time Out, potrivit sursei citate.

Citeşte şi Revoltător! Bolnavii de COVID care solicită externarea pleacă din spital cu mijloacele de transport în comun

Testul Cătălinei Stambol a ieşit negativ. Aceasta a declarat că, în ultima vreme, din pricina programului încărcat, nu s-a văzut cu iubitul ei.

„Așa este, el a fost depistat pozitiv, dar eu sunt perfect sănătoasă. Am făcut testul și a ieșit negativ. El lucrează foarte mult, avem program diferit de lucru și din cauza programului încărcat nu ne-am văzut în ultima vreme. El stă la părinții lui, eu stau la casa mea și în felul acesta nu ne-am întâlnit în ultima perioadă. El a intrat în izolare imediat după ce a fost depistat pozitiv, iar la scurt timp am făcut și eu testul, care a ieșit negativ”, spune Cătălina Stambol.

Reprezentanții clubului ieşean spun că Bogdan F. nu a fost prezent la ultimele evenimente organizate în club și că au luat toate măsurile de siguranță pentru limitarea răspândirii virusului.

Reamintim cazul polițistului de frontieră din Iași care a fost depistat pozitiv după ce a fost în mai multe cluburi. Abia la a treia declarație acesta a recunoscut că a fost în Time Out și Fratelli în luna martie a acestui an.