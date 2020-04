Sute de oameni din Mureş au plecat cu autocarele în Slovenia pentru a munci în agricultură. Reacţia Prefecturii

Cazul a ieşit la iveală după ce internautul Cosmin Nicolae a publicat vineri pe Facebook mai multe fotografii despre care susţine că au fost realizate în municipiul Târnăveni, judeţul Mureş, conform publicaţiei Zi de Zi.

"20 de autocare de la NOMAGO (Slovenia) au venit la Târnăveni pentru a transporta către Vest lucrători în agricultură. La 4 dimineaţa… noaptea ca hotii.

Oamenii merg să muncească în străinătate pentru că statul român în afară de promisiuni nu le oferă nimic. Dar, nu aici este problema. S-a apelat la o firmă de transport straină pentru că autocarele româneşti NU AU VOIE SĂ IASĂ DIN ŢARĂ Ordonanta X paragraful Y interzice cursele ocazionale internaţionale.

Aşteptam cu interes companii de transport persoane din Europa să vină în România şi să facă aici transport local. Pentru că noi, suntem o “colonie”. Nu avem drepturi, noi doar executăm. O să ne dam într-o parte şi o să le mulţumim.

Ok, compania XYZ Agro din Germania să zicem, a încheiat contract cu Nomago, pentru a duce muncitori. Dar tu, ca stat, cum îţi protejezi transportatorii locali? Păi dacă cursele ocazionale internaţionale sunt INTERZISE, nu sunt interzise şi pentru transportatorii ce intră în ţara noastră?

Fraţilor, asta NU ESTE O ROMÂNIE NORMALĂ ! Puteţi să spuneţi orice vreţi. Şi chiar nu are rost să comentati! Am fost în Piaţa Victoriei, am fost la alegeri, am sperat… PENTRU CE ? Când propria conducere a ţării gafează într-un ritm alert.

Articolul este aici. Pozele sunt trimise de un transportator din zona TG MUREŞ. Omul plângea la telefon…. în timp ce el stă pe dreapta, vin alţii să-ţi transporte oamenii…

Spuneţi-mi în acest moment, în afară de a emigra, ce soluţii mai avem în aceasta ţară?”, este mesajul publicat de Cosmin Nicolae pe Facebook.

Conform Mediafax, cele 20 de autocare din Slovenia au mers la Sibiu pentru a transporta persoane la muncă agricolă în străinătate.

Reacția Prefecturii Mureş în cazul muncitorilor duşi în Slovenia

Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Mureș a remis următorul comunicat la solicitarea jurnaliștilor de la www.tirnaveni.ro:

"Joi, 23 aprilie 2020, 269 de cetățeni din județul Mureș au plecat către Slovenia, pe cale rutieră. Acțiunea s-a derulat în urma solicitării Ambasadei Republicii Slovene, de acordare a permisiunii de transport pentru cetățenii români, din țara noastră în Slovenia, pentru muncă sezonieră în sectorul agricol. Pentru buna derulare a acestei activități, autoritățile din județul Mureș au respectat Ordinul Comandantului Acțiunii, iar forțele de ordine au verificat respectarea prevederilor ordonanțelor militare și s-au asigurat că nici unul dintre cetățeni nu se regăsește pe lista persoanelor aflate în carantină sau izolare la domiciliu", a precizat Prefectura Mureş.