Sylvester Stallone şi-a arătat adevărata faţă

Sylvester Stallone, cunoscut în primul rând pentru seriile Rambo, încheiată anul trecut, şi Rocky, care continuă cu franciza Creed, a ajuns la 73 de ani, dar este la fel de plin de viaţă ca în tinereţe. Actorul a postat pe Instagram un clip motivaţional de tip selfie, filmat într-o maşină. În secvenţa filmată Stallone repetă celebra sa mantră "Keep punching, my friend!", în traducere liberă "continuă să lupţi", şi apare pentru prima dată fără a avea părul vopsit, lăsând să se i se vadă vârsta.

Postarea are şi un text care o insoţeşte.

Sometimes I wake up I feel like doing nothing. Just relaxing. Just very true. If anyone says different, they're lying - it's human nature.'

'Then you roll over, get a little mad at yourself, and realize to get anywhere you've got to make a deposit in the GOAL BANK. So, I'll go back to my favorite phrase and do it!! #KeepPunching.'

"Câteodată mă trezesc şi nu am chef să fac nimic, doar să mă relaxez. Ăsta e adevărul, iar dacă cineva spune altceva, minte. E natura umană. Apoi te întorci pe o parte, te enervezi un pic pe tine însuţi şi îţi aminteşti că, pentru a ajunge oriunde în viaţă, trebuie să îţi stabileşti obiective. Aşa că mă întorc la vorba mea preferată şi mă apuc de treabă. Continuă să lupţi, prietene!", a scris Stallone.