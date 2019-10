Articol publicat in: Extern

Taifunul Hagibis din Japonia. 11 morţi, 12 dispăruţi şi 100 de răniţi VIDEO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Taifunul Hagibis din Japonia a provocat moartea a 11 oameni. În plus 12 oameni sunt dispăruţi, iar 100 au fost răniţi. Foto: mainichi.jp Ploi de o intensitate "fără precedent" au traversat centrul şi estul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică, scrie news.ro. Citeşte şi Vine CEL MAI PUTERNIC CICLON. Meteorologii avertizează că nu am avut aşa ceva în ultimele decenii Oamenii au fost îngropaţi în alunecările de teren sau s-au înecat în propriile locuinţe sau în maşini, printre persoanele decedate fiind şi un copil al cărui trup neînsufleţit a fost găsit într-un râu, în interiorul unei maşini. Importante inundaţii au fost semnalate în regiunea Nagano, unde un dig s-a surpat, iar râul Chikuma a ajuns într-o zonă rezidenţială, inundând clădirile până la primul etaj. Aproximativ 7,3 milioane de japonezi au primit ordin de evacuare, sâmbătă, după precipitaţii record, Potrivit postului NHK, peste 100 de persoane au fost rănite. Potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze, Hagibis a atins sâmbătă capitala Tokyo, având rafale de vânt de până la 200 km/h. loading...

