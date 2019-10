Tânără de 21 de ani, moartă după o naştere prin cezariană: "A fost un caz asemănător cu cel al Andreei Bălan, dar mult mai masiv"

Alexandra Ionela Corbescu avea 21 de ani şi era din Țicleni, județul Gorj. Abia aştepta să devină mamă, să-şi ţină în braţe fiul. Mai avea acasă un băiat de 4 ani. A vrut să se asigure că totul va fi bine, fusese la toate controalele medicale specifice unei gravide, făcuse toate ecografiile și bebelușul era sănătos. Cu câteva zile înainte de termen a ajuns la Spitalul Târgu-Cărbunești cu contracții și a fost operată de cezariană. La scurt timp după cezariană, fetei i s-a făcut rău.

"Nu a avut nici un fel de problemă. Am fost în Italia, are control din Italia, am dat 350 de euro, am chitanţe, am tomograful, am tot, nu are nici un fel de problemă. I-au greşit operaţia, că asistentele le-am auzit că vorbeau că e complicată operaţia, că au greşit ceva.", a declarat soţul femeii.

Din cauza gravităţii cazului, femeia a fost transferată cu o ambulanţă la Spitalul nr.1 din Craiova unde a şi murit.

Rudele tinerei acuză medicii de la Târgu Cărbuneşti de dezinteres şi malpraxis. Iubitul ei a depus plângere împotriva medicilor, dar şi a spitalului.

"Doctorița Roibu și doctorul Tănase nu au intervenit cum trebuia în cazul soției. Operația de cezariană, a doua, dacă era cu risc nu trebuiau să o facă la Cărbunești. Și-au bătut joc de viața ei, nu i-au făcut nimic după ce ea a intrat în comă iar de trimiterea ei la alt spital nici vorbă. Cred că nu avrut să o trimită în altă parte, conștienți că va muri la Cărbunești. Au lăsat doi copii fără mamă și o familie îndurerată peste poate", a mai declarat iubitul fetei.

De cealaltă parte, conducerea Spitalului din Târgu Cărbuneşti susţine că medicii au făcut tot posibilul pentru a salva viaţa tinerei.

"A fost un caz gen cum s-a întâmplat cu Andreea Bălan, dar mult mai masiv. Un trombembolism pulmonar masiv de tot", a susţinut Constantin Târziu, manager Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti, citat de stirileprotv.ro.

Poliţiştii au deschis dosar de anchetă în cazul decesului tinerei de 21 de ani, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Victor Tuhaşu.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că tinerei i-a fost efectuată, miercuri, o intervenţie chirurgicală, la spitalul din Târgu Cărbuneşti, unde a născut un băieţel. La scurt timp, tânăra a suferit modificări ale stării de sănătate, fiind transportată, cu o ambulanţă, la spitalul din municipiul Craiova, unde a decedat. S-a luat măsura transportării cadavrului la IML Craiova în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului", a spus Victor Tuhasu.