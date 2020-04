Tânără infectată cu coronavirus, mărturii despre experienţa din spital:Am agăţat mănuşa unei infirmiere, a început să ţipe

În decembrie 2019, Dora și-a găsit de lucru, împreună cu prietenul ei, într-o staţiune montană din nordul Italiei. Doar că în trei luni, totul s-a schimbat iar coronavirusul a închis hotelurile. În martie, cei doi au pornit spre casă.

Ajunsă în ţară, tânăra a fost diagnosticată cu coronavirus, a stat 8 zile în carantină, până i-a sosit rezultatul primului test, şi apoi încă 29 de zile în spital.

„Am aflat că 14 zile primesc medicamente, apoi sunt din nou testată, iar dacă rezultatul e negativ, după 24 de ore îl repetă. Iar dacă sunt două teste negative, atunci sunt externată. Am zis că e OK, că eu am stat deja 8 zile, deci nu voi sta mult...", povesteşte tânăra, potrivit ebihoreanul.ro.

Dora a stat în spital 29 de zile, fără ca în această perioadă să fi avut măcar vreun simptom.

"Zero. Am înţeles că, dacă am tensiune mare şi nivelul oxigenului mic, există posibilitatea să am plămânii afectaţi. Din ce am văzut la colegele de salon, pare ca o răceală sau cel mult ca o pneumonie. Dar la mine totul era perfect. N-am avut febră, n-am tuşit, nu m-a durut gâtul.

"Da, mulţi s-au îmbolnăvit, mulţi au murit. Dar ştirile alarmiste de la televizor doar amplifică frica. Când o infirmieră mi-a adus un pachet de la mama şi, din greşeală, i-am agăţat mănuşa cu unghia, a început să ţipe, îngrozită, că se infectează!", a mai povestit tânăra.