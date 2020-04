Tânărul bătut de un poliţist explică: "Aveam declaraţia, dar nu avea dată. Nu l-am scuipat"

Clipul video pare a fi incomplet, fără a prezenta și mobilul care a dus la reacția extrem de violentă a polițistului, care, pur și simplu, l-a "umplut" de pumni pe un tânăr, întâlnit pe stradă, după ora 22.00. Joi, în direct la Realitatea Plus, citată de DCNews tânărul, care a refuzat să-și facă public numele, a povestit varianta sa:

"În primul rând, nu l-am scuipat pe polițist. Eram pe stradă, mă duceam spre magazin, domnul polițist a oprit mașina, mi-a spus "Bună seara", eu am răspuns "Bună seara". Mi-a cerut actele și m-a întrebat unde mă duc. "Știți că este trecut de ora 10.00?" m-a întrebat polițistul. "Da, știu. Mă duc până la magazin și apoi mă întorc acasă", a povestit el cum a decurs prima parte a întâlnirii cu patrula.

"I-am prezentat declarația și cu buletinul. Ei, pe declarație nu aveam trecută data. Am uitat. Îmi spune că o să primesc amendă. Între timp vine încă un băiat, pe care nu-l cunosc. Băiatului acesta i-a spus celălalt polițist să prezinte actele. El le-a prezentat, dar nu avea declarația. Și i-a spus că o să primească și dânsul amendă. I-am spus domnului care m-a lovit că ok, o să primesc amendă, dar nu este normal, iar el mi-a zis că o să-mi vină acasă, iar eu i-am spus că vreau să-i știu și eu numele și am scos telefonul ca să-l filmez cu telefonul meu. Am apucat să filmez un pic, domnul atunci s-a enervat, a ieșit din mașină, mi-a luat telefonul, a început să-mi dea pumni și mi-a șters și filmarea din telefon. M-a băgat în mașină, băiatul celălalt a fugit, fără a avea vreo treabă cu mine, apoi am ajuns la Secția 9 de Poliție. Aici, iar a încercat să dea în mine încă o dată. S-a băgat colegul lui, care i-a zis că e lume pe la geam. Am intrat în Secție, m-a dus sus, i-am spus să-mi dea drumul la cătușe și să-mi aducă telefonul, că este telefonul meu. Nu eram băut și nu am fost testat", a mai declarat tânărul.

"Mă voi duce să fac plângere împotriva polițistului", a mai adăugat el, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Reacţia sindicatului Europol

După viralizarea clipului în care tânărul este snopit în bătaie de un polițist, Sindicatul Europol și-a prezentat propria versiune, venind în sprijinul intervenției colegului lor, care a acționat în acea seară:

"Azi noapte, o patrulă de ordine publică oprește 2 persoane pentru a verifica motivul prezenței lor pe stradă. Bărbații, aflați în stare de ebrietate, încep să îi înjure pe polițiști, le spun cum "fac ceva pe ordonanțele militare" și îi trimit pe polițiști... la origini. Sunt somați să înceteze și să se legitimeze, aceștia refuză. Unul dintre ei fuge, iar celălalt îl scuipă pe polițist în față și încearcă să îl lovească rupându-i epoleții.

Colegul nostru încearcă să îl imobilizeze pe bărbat și îi aplică mai multe lovituri de pumni la nivel feței pentru a-l destabiliza cu scopul imobilizării. Între timp, celălalt coleg cere sprijin prin stația de emisie recepție. Era bine dacă video-ul era prezentat în integralitate, nu doar de la momentul în care cei doi smardoi, cu istoric delincvent, se smiorcaie si strigă după ajutor, după ce în prealabil, băuți fiind, înjurau și mictionau pe Politie, polițiști și pe lege...", este mesajul de pe pagina de Facebook a Europol.

