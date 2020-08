Ţara în care de 100 de zile nu s-au înregistrat cazuri de COVID-19

"Am văzut în străinătate cât de repede a reapărut virusul şi s-a răspândit în zone în care fusese sub control şi trebuie să fim pregătiţi să izolăm rapid orice cazuri viitoare în Noua Zeelandă. Fiecare persoană din echipa de cinci milioane (populaţia Noii Zeelande - n.r.) are un rol de jucat în aceasta", a afirmat el, citat într-un comunicat de presă, scrie Agerpres.

Deşi există în prezent 23 de cazuri active de COVID-19 în ţară, toate au fost detectate la frontieră şi sunt tratate în centre de izolare.

Primul caz "importat" cunoscut în Noua Zeelandă a fost înregistrat la 26 februarie, iar ultima transmitere comunitară a fost detectată la 1 mai.

Ţara şi-a închis graniţele pentru toată lumea, cu excepţia rezidenţilor şi a cetăţenilor săi, la 19 martie.

Cinci milioane de americani au fost infectaţi cu noul coronavirus

Mai mult de 5 milioane de americani au fost infectaţi cu noul coronavirus de la începutul epidemiei în Statele Unite, acest număr reprezentând un sfert din totalul înregistrat pe glob.

Brazilia a trecut pragul de 3 milioane de contaminări şi pe cel de 100.000 de decese, iar India este clasată pe locul al treilea în lume, cu mai mult de 2 milioane de cazuri.