Tăriceanu a decis ce va face ALDE la moţiune

„Această decizie de asumare a răspunderii în Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisă la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativă, adică trebuie să depună o moțiune de cenzură. (...) Cu toate că, evident, căderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am spus domnului Ciolacu, în discuția pe care am avut-o ieri (n.r. luni), că noi susținem această formulă de alegere a primarilor în două tururi. De aceea nu o să votăm moțiunea. A vrut (n.r. Marcel Ciolacu, PSD) să mă întrebe ce facem, cum ne poziționăm în această chestiune," a declarat Călin Popescu+Tăriceanu. Liderul ALDE a continuat: "Nu sunt de acord cu alegerile anticipate, dar mi se pare că, în acest moment, miza mare este legată de modalitatea în care se fac alegerile într-un tur sau în două tururi. Consider că e corect să facem alegerea în două tururi", a explicat Călin Popescu-Tăriceanu, marți seară, la Realitatea Plus.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, declarase duminică, într-o conferinţă de presă, că au fost strânse 115 semnături pentru depunerea moţiunii de cenzură, după asumarea răspunderii Guvernului privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

'Premierul Orban joacă o carte a anticipatelor, vrea să provoace anticipate. Are două soluţii: să îşi dea demisia, numai că datul demisiei comportă o serie de riscuri, plus că el iese din circuit. În Constituţie e prevăzut un lucru foarte clar: premierul care urmează să fie desemnat după demisia premierului în funcţie este unul din membrii guvernului. Nu mai este tot Orban. Deci, el trece pe tuşă. Lucrul acesta lui Orban nu i-ar conveni. Şi atunci a preferat să meargă pe asumarea răspunderii. Dacă urmează o moţiune de cenzură şi moţiunea trece, deci guvernul cade, el rămâne premier interimar până la desemnarea unui alt premier şi votul lui în Parlament', a spus Tăriceanu la Realitatea Plus.

Acesta a precizat că ALDE susţine alegerea primarilor în două tururi şi că i s-ar fi părut mai corectă soluţia unei ordonanţe de urgenţă pentru acest lucru. 'Mie mi s-a părut mai corectă soluţia cu ordonanţa de urgenţă. Şi vă explic de ce. Această asumare a răspunderii introduce o problemă foarte serioasă în politica românească, nu numai ideea de asumare a răspunderii, ci şi faptul că ele sunt pe bandă rulantă. Scurtcircuitează Parlamentul. Scot din circuitul firesc al dezbaterii democratice Parlamentul şi asta e foarte grav (...). Ordonanţa de urgenţă se dezbate în Parlament, după ce este adoptată se transmite Parlamentului şi parlamentarii o dezbat şi pot face modificări, deci, democratic', a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit Agerpres.