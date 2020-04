Tăriceanu: "Guvernanţii noştri se joacă de-a Dumnezeu!"

"Guvernantii ii condamna la moarte pe multi bolnavi de cancer, boli cardiace, diabet etc, care in perioada asta nu pot beneficia de ingrijirile de care au nevoie sau sunt expusi la infectare cu coronavirus. Romania are 7.000 de bolnavi de coronavirus si 3,5 milioane de bolnavi cronic. Chiar vreti sa-i aveti pe constiinta pe toti acesti romani, domnilor guvernanti?

V-am atras atentia din timp ca este necesar sa organizati spitale suport sau alternative, cum vreti sa le ziceti, unde sa puteti trata bolnavii care nu sunt critici cu coronavirus. Voi o tineti in continuare cu tabere de corturi si chiar si pe acelea le tineti goale, gata pentru fotografii de campanie cu Presedintele.

Exista solutii pentru cei 3,5 milioane de suferinzi. Exista doctorii care i-au tratat si asteapta sa-i trateze in continuare. Dati-le echipamente de protectie si dati-le spatiile inapoi, pentru ca ei stiu ce au de facut.

La fel de criminal este ca ati lasat zeci de gravide sa se infecteze cu coronavirus. Dormiti bine noaptea cand va ganditi la copiii care vor veni pe lume? Era atat de complicat sa aranjati locatii unde sa fie ferite de virus? Daca nu aveati loc la stat, puteati sa faceti o intelegere cu oricare clinica privata unde sa decontati aceste nasteri si unde sa fie complet izolate si in siguranta.

Dar pentru genul asta de idei nu este nevoie de ordonante militare fara rost, ci e nevoie de inima! Ori voi dovediti cu fiecare zi ce trece ca nu o aveti!", a scris Călin Popescu Tăriceanu, pe Facebook.

Nu este prima dată când Tăriceanu critică masurile autorităţilor în timpul pandemiei de coronavirus. El a anunţat, de asemenea, că se opune prelungirii stării de urgenţă în România pentru limitarea epidemiei de coronavirus.