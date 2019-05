Tăriceanu: "Nu ştiu cum ar putea apărea o turbulenţă atât de mare care să răstoarne actuala majoritate"

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că rezultatul alegerilor europarlamentare constituie un barometru, un indicator, dar legitimitatea actualului Parlament şi Guvern e dată numai şi numai de alegerile interne pentru Parlamentul României, care vor fi anul viitor.

"Nu ştiu cum ar putea apărea o turbulenţă atât de mare care să răstoarne actuala majoritate. Cel puţin noi ca parteneri de coaliţie nu am dat de bănuit că am face astfel de jocuri. Am primit sfaturi de tot felul pe care le-am refuzat - şantajul, ameninţarea la adresa partenerilor", a continuat Tăriceanu.

El a spus că, până acum, coaliţia a funcţionat bine. "Ceea ce nu a reuşit bine a fost componenta de comunicare cu cetăţenii", a adăugat Tăriceanu, susţinând că din acest motiv nu sunt evidenţiate măsurile bune luate de actuala guvernare, de la creşterea salariilor şi a pensiilor la investiţii.