Tăriceanu o contrazice pe Gabriela Firea: Ciolacu mi-a comunicat că dorinţa ei este să mearga singură, că nu vrea alianţă

"Ieri am fost foarte neplăcut surprins de declaraţia doamnei Firea care a spus că a pierdut din cauză că a existat un cumul de factori. Întotdeauna o înfrângere nu poate să fie datorată unui singur element. Domnia sa a subliniat un singur lucru şi anume faptul că înfrângerea s-a datorat alianţei pe care PNL a făcut-o cu USR, pe de-o parte, şi că pe partea de centru stânga nu a existat o astfel de alianţă între PSD, ALDE şi Pro România. Da, sunt de acord cu domnia sa. Da, are dreptate, putea să existe o astfel de alianţă, numai că această alianţă, pe care eu am dorit-o şi pentru care eu am pledat insistent, de care vorbisem cu mult timp înainte cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi care părea să se contureze, cu o săptămână înainte de alegeri mi-a transmis domnia sa, domnul Marcel Ciolacu, că doamna Firea nu este de acord să facă o alianţă pe Bucureşti, că vrea să meargă singură, lucru care pe noi ne-a pus, trebuie să recunosc, într-o postură foarte neplăcută pentru că nu ne pregătisem pentru a merge singuri pe liste, nu aveam candidaţi la Sectoare şi la Bucureşti şi a trebuit în pripă să improvizăm. Nu aveam notorietatea necesară pentru candidaţi şi celelalte elemente de organizare aşa în ultimul moment ne-au dus la un rezultat slab pe Bucureşti, pe care îl regret. Cred că dacă noi am fi avut o alianţă pentru Bucureşti şi doamna Firea ar fi câştigat alegerile şi noi am fi avut un rezultat mai bun", a explicat Călin Popescu Tăriceanu, candidatul ALDE la Primăria Capitalei.

"Şi la Sectorul 1 probabil că astăzi nu era nevoie ca primarul Tudorache în legătură cu alegerile câştigate de Clotilde Armand şi asa mai departe", a mai spus Tăriceanu.

"Această ideea de a merge singuri pe liste a PSD şi a doamnei Firea s-a dovedit greşită după cum sunt convins că o să demonstreze că tot greşită este această decizie de participarea la parlamentare", a mai explicat liderul ALDE.

"Eu am o experienţă politică ceva mai lungă şi la un alt nivel şi faţă de Gabriela Firea şi de Marcel Ciolacu. Este evident că din punct de vedere startegic o alianta pe zona de centru stânga ar fi strâns cu mult mai multe voturi pentru că ar fi dat perceptia la electorat că este capabila de victorie. Acest atribut nu l-a mai putut avea Gabriela Firea, care a trebui să se lupte, pentru că aşa a vrut, singură cu alianţa dintre PNL şi USR. Eu am pledat foarte mult pentru această alianţă, inclusiv la parlamentare. Conducerea PSD a luat hotărârea pe care o ştiţi, să meargă singuri. Ne asumam cu totii consecinţele, nu decizia. Am fi avut posibilitatea ca dupa alegerile parlamentare să iesim detasat prima forta politica reprezentată in Parlament. (...) (Cum se explică faptul că dvs. spuneţi într-un fel şi Gabriela Firea în alt fel?) Atunci cum se explica faptul ca la vremea respectivă PSD a anuntat că vrea sa mearga singur pe lista si refuza orice alianta. Este ceea ce mi-a comunicat direct preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, ca dorinta doamnei Firea este sa mearga singura. Aşa cum v-am spus, verificaţi declaraţiile de presă de la vremea respectivă şi o să regăsiţi aceste declaraţii care nu au fost contrazice de doamna Firea. Dacă şi-a schimbat pozitia e tardiv. Lucrurile aşa au fost, aşa au fost tranşate şi aceasta a fost explicaţia pe care partidul a dat-o si in public si in privat, mie şi nu numai mie, eu nu am fost singur la aceste discuţii, am fost cu o delegaţie a partidului din care au făcut parte şi Varujan Vosganian şi secretarul partidului. Nu-mi permit sa mint in public. Mie îmi pare rau ca Gabriela Firea a pierdut postul de primar general pentru că eu cred că a facut si lucruri foarte bune. Sigur că nu a avut numai realizări, dar este o persoană tânără care cred că are cariera politică în faţă, însă trebuie să respecte adevărul pentru că numai in acest fel se va bucura de increderea partenerilor. In politica daca nu beneficiezi de increderea celorlalti este o ft mare problema", a mai spus Tăriceanu la România TV.

Reacţia liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu vine după ce Gabriela Firea a acuzat conducerile ALDE şi Pro România că nu au dorit să facă alianţă cu PSD şi să susţină candidatura ei la Primăria Capitalei.

"Ne-am dorit foarte mult o alianţă în Bucureşti PSD, PRO România, ALDE, PP-ULS. Din păcate, din motive care nu ne pot fi nouă imputate, nu am mai făcut o astfel de alianţă. Cred că artizanul distrugerii aliantei de centru stânga în Bucureşti este domnul Ponta, cel care urmează o carieră politică personală, doreste sa fie preşedintele ţării. Îl incomodam foarte mult şi pe dumnealui, nu doar pe Nicuşor Dan, dacă aş fi câştigat Primăria Capitalei pentru că se spune că Primăria Capitalei este o trambulină pentru prezidenţiale. Am precizat că eu nu vizez să am o carieră politică in sensul candidaturii la prezidentiale şi că mi-as fi dorit să aduc o contribuţie importanta la rezolvarea problemelor din Bucureşti", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a pierdut alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei în faţa lui Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS. PSD mai are doar un primar de sector, potrivit rezultatelor provizorii ale scrutinului de duminică, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă fiind cel care a obţinut o victorie certă.

La sectorul 1, actualul primar Dan Tudorache şi-a clamat luni victoria în faţa candidatei PNL-USR PLUS Clotilde Armand, pe baza numărătorii paralele a voturilor. Scrutinul de la Sectorul 1, care pare câştigat, conform datelor provizorii, de Clotilde Armand, este însă puternic contestat după ce aceasta a descoperit procese verbale falsificate, solicitând intervenţia Poliţiei.

Şi la sectoarele 4 şi 5 sunt acuzaţii de fraudă, formulate de PNL şi de USR PLUS.