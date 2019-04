Tatăl unuia dintre copiii aflaţi în Sri Lanka în momentul atacurilor cu bombe: "Sunt păziţi de foarte multe forţe de ordine"

"Cu o zi înainte s-au dus undeva în zona împădurită din junglă şi au fost cazaţi la o unitate militară. Era singura posibilitate de cazare, în condiţii extraordinar de bune. I-a prins acolo. Ei au fost în permanenţă în siguranţă de când au ajuns în Sri Lanka. Din momentul în care au aterizat, au fost preluaţi de forţele de ordine. În permanenţă, pe toată perioada în care au desfăşurat aceste activităţi în diferite locuri din Sri Lanka au fost păziţi de două maşini ale poliţiei. Baza militară au părăsit-o ieri (duminică - n.r.). Au fost duşi la un hotel, undeva la 250 de kilometri de Colombo. Hotelul respectiv a fost evacuat total şi controlat ca să nu existe absolut niciun incident. Sunt păziţi de foarte multe forţe de ordine", a spus Petre Enache.

Directorul Colegiului "Costache Negruzzi", Elvira Rotundu, a declarat presei că opt elevi de clasa a X-a şi a XI-a sunt însoţiţi de o profesoară şi participă la un schimb de experienţă în cadrul unui proiect educaţional şi cultural în Colombo, Sri Lanka.

"Este vorba despre un proiect educaţional şi cultural pe care îl desfăşurăm cu această şcoală, se află la a patra ediţie. Din 2016 au venit ei la noi, în 2017 am fost noi în vizită, în 2018 au venit din nou în şcoala noastră. Acum era cea de-a patra ediţie. Au plecat pe 16 aprilie şi trebuiau să se întoarcă după 10 zile, pe 26. Copiii sunt în siguranţă, am ţinut permanent legătura cu ei. Chiar şi în dimineaţa aceasta (luni - n.r.) am discutat cu doamna profesoară. Am discutat inclusiv cu domnul ambasador ieri dimineaţă (duminică - n.r.) şi m-a asigurat că ei se bucură de tot suportul şi din partea autorităţilor, şi din partea şcolilor partenere. În momentul atentatului, copiii se aflau la aproximativ 400 de kilometri distanţă de Colombo. Erau într-o excursie împreună cu copiii din şcoala parteneră. Nu ştiu exact numele localităţii. Ei sunt acum în siguranţă, se bucură de sprijinul autorităţilor locale, al şcolii partenere. Noi suntem în legătură permanentă cu ei, cu părinţii. Ne dorim cu toţii să ajungă cu bine în ţară. Ei nu au fost duşi în baza militară. Ei se aflau într-o zonă în care se afla o bază militară. Sperăm să fie bine şi să ajungă cu bine în ţară. Ei ar trebui să se întoarcă cât mai repede posibil", a precizat Elvira Rotundu, pentru Agerpres.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, duminică seara, că celula de criză constituită în cazul atacurilor din Sri Lanka are în atenţie un grup de elevi de la un liceu din Iaşi şi care sunt în afara oricărui pericol.

"În atenţia Celulei de criză a MAE se află situaţia unui grup de elevi de la un liceu din Iaşi, aflat într-un schimb de experienţă la o unitate similară de învăţământ din Sri Lanka, proiectul fiind în cel de-al treilea an de desfăşurare. Grupul de elevi se află în afara oricărui pericol şi menţine legătura cu Ambasada României la Colombo. Grupul de elevi urmează să părăsească teritoriul Sri Lanka în cursul zilei de 26 aprilie", a informat MAE.

Aproximativ 290 de persoane au fost ucise şi 500 rănite în atentatele sinucigaşe comise duminică de Paşte în Sri Lanka, potrivit ultimului bilanţ anunţat luni de poliţia din Sri Lanka.