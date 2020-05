Şedinţă de urgenţă la MAI după haosul din primele zile de stare de alertă. Tătaru: Se poate ajunge iar la starea de urgenţă

Imposibilitatea amendării celor care încalcă restricţiile impuse pentru împiedicarea răspândirii COVID-19 în România i-a determinat pe unii să nu respecte măsurile de protecţie şi de distanţare socială.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, atrage atenţia că "pericolul real e o reluare a transmiterii comunitare și o aducere a virusului din străinătate".

Citeşte şi: Imagini incredibile în Capitală! Zeci de oameni au petrecut la terase în Herăstrău fără să respecte măsurile de protecţie VIDEO

"Urmărim măsurile de relaxare, dar și regulile de desfășurare și de funcționare. Am observat începând de pe 15 mai o confundare a măsurilor de relaxare cu relaxarea totală. Dacă am relaxat anumite domenii, am făcut-o tocmai considerând că aceste domenii ar putea fi cu cele mai puține repercusiuni. Suntem într-un moment în care am văzut că în aceste două zile, atât o parte din agenții economici cât și o parte din populație au uitat să urmărească și acele reguli de funcționare și desfășurare a activității lor odata cu reluarea act lor. Reamintesc precauțiile și regulile trebuie să rămână de bază. Sunt 14 zile în care noi urmărim evoluția. Dacă această evoluție e nefavorabilă vom reinterveni și vom impune restricții. (...) Dacă e favorabilă atunci putem să ne gândim și la alte relaxări. Dar umărind primele două zile, nu neapărat e o îngrijorare, dar precauțiile sunt maxime. Trebuie să ne gândim săptămâna viitoare dacă răspunsul este negativ sau pozitiv după aceste 2-3 zile", a declarat Nelu Tătaru la Antena 3.

Citeşte şi: Aglomeraţie în vămile din vestul ţării. Oamenii aşteaptă şi câte OPT ORE să treacă din Ungaria în România

Ministrul a anunţat că se reuneşte Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă pentru a evalua situaţia din primele două zile.

"Se evaluează primele două zile, se pregătesc măsuri de restricţionare, dacă cumva evoluţia este nefavorabilă, şi discutăm despre aventura eventualele măsuri de relaxare dacă evoluţia este favorabilă", a mai spus Tătaru, arătându-se convins că va creşte numărul de cazuri în perioada următoare.

Întrebat dacă se poate reveni la starea de urgenţă, Tătaru a afirmat: "S-a luat în considerare şi acest scenariu, dacă situaţia scapă de sub control şi nu avem alte măsuri pentru a putea să reglementăm - creşterea numărului de cazuri, creşterea numărului de cazuri în terapie intensivă, creşterea numărului de deces se poate ajunge la reintroducerea stării de urgenţă".

Nelu Tătaru a vorbit şi despre situaţia românilor care au intrat zilele acestea în ţară.

"Aceste prime zile sunt cele care dau tonul și următoarelor. Carantinarea la domiciliu a făcut ca mulți dintre concetățeni de-ai noștri să revină în țară. Ei trebuie să înțeleagă că izolarea la domiciliu trebuie respectată.

Pericolul real e o reluare a transmiterii comunitare și o aducere a virusului din străinătate. La ora 24 intră în vigoare și legea covid-19.

Dacă situația scapă de sub control, atunci se poate ajunge la starea de urgență. M-a nemulțumit că cei cu care am discutat săptămâni la rând nu au respectat ce am discutat. Nu vom mai fi la fel de înțelegător.", a declarat Nelu Tătaru.