Teama de coronavirus a lovit şi Guvernul Germaniei. Un ministru a refuzat să dea mâna cu Angela Merkel VIDEO

Angela Merkel i-a întins mâna lui Seehofer la începutul unei conferinţe pe tema migraţiei, însă ministrul a refuzat să dea mâna cu ea, cu un gest, zâmbind. Cei doi conducători au râs împreună. Ca măsură de prevenţie, profesioniştii din domeniul sănătăţii recomandă să se evite salutul prin strângerea mâinii.

Epidemia a atins zece landuri germane din 16, precizează Lothar Wieler, directorul Robert Koch-Institut, autoritatea federală de control şi luptă împotriva bolilor.

Cu toate acestea, ministrul german al Sănătăţii Jens Spahn a apreciat luni că nu vede vreun motiv de interzicere a marilor adunări publice, ca în Franţa de exemplu, unde Guvernul a decis să anuleze reuniuni publice de peste 5.000 de persoane în locuri plasate în izolare. "Decizia se află în mâna autorităţilor locale", a declarat el într-o conferinţă de presă.

The German Interior Minister chose not to shake Chancellor Angela Merkel's hand today due to the ongoing coronavirus outbreak.



Horst Seehofer has said he's stopped offering handshakes because of the virus.



Merkel later said it was "the right thing to do". pic.twitter.com/tQnQMXvyFs