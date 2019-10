Ţeapă de 10.000 de euro! Un bărbat din Braşov a cumpărat o maşină şi a rămas dator vândut la bancă. Ce au descoperit poliţiştii

Bărbatul a verificat vehiculul la Registrul Auto şi l-a înmatriculat la poliţie pe numele său, numai că ulterior agenţii au constatat că maşina era furată din Spania şi au confiscat-o, scrie stirileprotv.ro. Astfel, omul rămas cu datorii la bancă şi fără maşină.

Omul a cumpărat duba în luna mai, de la Piteşti, dar înainte să se asigure că totul este în regulă, a verificat seria de la șasiu pe site-ul registrului auto. În plus, a dus maşina la inspecţie chiar la reprezentanța producătorului.

"Au intrat pe calculator, au verificat maşina, e super ok, merită, am plecat fericit. Poliţia de la înmatriculări m-a pus să plătesc cartea de identitate, mi-a pus maşina pe nume, am paltiti numerele de Braşov iar şi talonul nu mai venea", a povestit păgubitul.

Bărbatul a fost înştiinţat că maşina era furată din Spania. Culmea, fapta a fost anunţată prin Interpol cu 15 zile înainte ca el să cumpere autoutilitara.

"S-a trezit colegul meu după 4 luni de zile ca maşina e furată deşi avea pe ea, din spusele poliţiei, două sisteme de GPS prin care ar fi putut să o găsească. De ce nu a căutat o nimeni?", a spus un coleg de-al bărbatului.

Vânzătorul nu mai răspunde la telefon. Iniţial, îi povestise cumpărătorului că a primit duba de la fiul său şi că o vinde pentru că are datorii.