Telefonul mobil ne modifică sistemul osos. Malformaţia cel mai des intâlnită

TAREK NAZER - MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE: Acestia sunt muschii despre care vorbim, iar daca te uiti, sunt atasati exact la nivelul craniului, scrie stirilekanald.ro. Cand apar microleziuni aici, osul de la craniu incearca sa le repare, crescand un osicor, un osteofit.

Cei mai predispusi la acesta malformatie sunt mai ales tinerii, spun medicii.

TAREK NAZER: Apar din ce in ce mai mult la tineri. Cand esti mic, osul este mult mai mare, iar osteofitele se dezvolta mai usor la tineri. Nu poti sa le vezi sau sa le simti cu mana, ci doar imagistic.

Am mers pe strada si am fost surprinsi sa cum cei mai multi oameni aveau o pozitie gresita, stand pe telefon.

Orice tip de activitate care ne va forta sa tinem capul aplecat mai mult timp va inrautati situatia, care poate degenera in probleme si mai grave.

HORATIU IOANI - MEDIC NEUROCHIRURG: Protuberanta occipitala externa a existat acolo dintotdeauna, iar ceea ce se vede pe acest radiografii sunt doar niste modificari ca raspuns la niste suprasolicitari si este o chestie normal fiziolofica sa apara modificari.

Iar asta se vede mai ales pe holurile clinicilor specializate in ortopedie, unde din nefericire, tot mai multi pacienti sunt copii.

MIHAELA PROICEA - MANAGER GENERAL CLINICA: In ultimii 10 ani am ajuns a vina la clinica parintii cu copiii din ce in ce mai mici...nu va mai spun de scolioza.

Specialistii spun ca 2 minute de stretching pentru gat, desi inseamna putin in raport cu timpul petrecut pe telefon, poate inseamna enorm pentru sanatatea noastra.

ALEXANDRA MARIN - REPORTER ȘTIRILE KANAL D: Pentru ca tehnologia a devenit indispensabila in societatea de asta si cu greu o vom putea elimina din vietile noasre, mai bine ar fi sa respectam cateva regului, cum ar fi ca atunci cand primim un mesaj, in loc sa ne aplicam capul spre telefon, sa il aducem la nivelul ochilor

La fel ar trebui sa procedam si cand citim o carte, ne uitam la tv sau petrecem timp la calculator.