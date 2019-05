Teodorovici pregăteşte o amnistie fiscală cu discriminare. Ce se întâmplă cu cei care deja au plătit CASS

Masura vine dupa ce foarte multi romani au primit in ultima perioada decizii de impunere de la ANAF, fiind obligati sa plateasca CASS pentru venituri foarte mici, scrie ziare.com.

In proiectul de ordonanta nu este specificat si ce se intampla cu cei care, in urma deciziilor de impunere, au achitat deja contributia de sanatate. Isi vor putea recupera banii sau sunt discriminati?

Amnistie fiscala pentru anumite persoane fizice

Saptamana trecuta, premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante Eugen Teodorovici sa elaboreze un act normativ prin care persoanele care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute sa fie scutite de plata contributiilor sociale.

"Stiu ca multi cetateni au primit de la ANAF decizii de impunere privind plata contributiilor sociale. Avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obtin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie nu datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate decat optional, solicit Ministerului Finantelor Publice sa vina de urgenta cu o solutie care sa extinda aceasta facilitate si pentru perioada 2015-2017", a spus premierul.

Iar ministrul de Finante s-a conformat si in numai o zi a intocmit un proiect de ordonanta de urgenta pe care l-a pus in dezbatere publica.

Potrivit documentului, autoritatile vor anula CASS pentru persoanele fizice cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara, care au fost obtinute in perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017.

"Se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, in cazul persoanelor fizice pentru care baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate a fost intregita la nivelul salariului de baza minim brut pe tara sau, dupa caz, la valoarea a douasprezece salarii de baza minime brute pe tara, pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si 31 decembrie 2017", se arata in proiect.

Ce se intampla cu cei care au platit deja CASS?

Totusi, sunt persoane care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara si au platit contributia la sanatate.

In proiectul de ordonanta de urgenta nu scrie insa si ce se intampla cu aceste persoane, daca si cum isi vor putea primi banii inapoi.

Consultantul fiscal Adrian Benta a explicat pentru Ziare.com ca exista doua variante: ori Guvernul mai da o ordonanta de urgenta care sa prevada inapoierea banilor pentru acesti romani, ori, in cazul in care nu se va intampla acest lucru, acestia vor putea da statul in judecata pentru discriminare.

"Ar putea sa mai dea o alta ordonanta de urgenta de restituire a banilor. Sau romanii pot da statul in judecata. Nimeni nu este mai presus de lege, scrie intr-un articol din Constitutie. Exact cei care sunt constiinciosi sunt dezavantajati. Ceilalti nu au platit si primesc scutire.

Toti ar fi trebuit sa fie tratati in mod egal. Ca la taxa de inmatriculare. Celor care au platit li se restituie taxele, iar cei care nu au platit primesc scutire", a declarat Adrian Benta.

Ziare.com a transmis Ministerului de Finante o solicitare pentru a afla ce se intampla cu romanii care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara si au platit contributia la sanatate. In momentul in care vom primi un raspuns, il transmitem.

600.000 de persoane fizice sunt vizate de amnistia fiscala

Potrivit Ministerului de Finante, aproximativ 600.000 de romani vor beneficia de amnistia fiscala, iar suma totala pe care o au de platit de ei ca CASS se ridica la aproximativ un miliard de lei.

"Ca urmare, pentru venitul realizat in perioadele fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 si 31 decembrie 2017, a fost identificat un numar de aproximativ 600.000 de contribuabili pentru care s-au generat sau urmeaza a se genera decizii de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara desi acestia au realizat venituri sub acest nivel.

Valoarea totala a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de aceste persoane pentru perioada precizata este de circa 1.035 milioane lei", se arata in nota de fundamentare a proiectului.

In perioada 2015-2017, salariul minim brut pe tara a fost, potrivit Ministerului Muncii, de:

2015: 975 de lei intre ianuarie si iunie si 1.050 de lei intre iulie si decembrie;

2016: 1.050 de lei intre ianuarie si aprilie si 1.250 de lei intre mai si decembrie;

2017: 1.250 de lei in ianuarie si 1.450 de lei in perioada februarie - decembrie.