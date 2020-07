Teorie halucinantă despre răspândirea coronavirusului, lansată de conspiraţionişti. Implică măştile de protecţie şi tehnologia 5G

De câteva zile, pe rețelele sociale circulă tot felul de mesaje care evocă o nouă teorie a conspirației în jurul coronavirusului. Utilizatorii cred că antenele 5G sunt "ascunse în măștile chirurgicale pentru a urmări cetățenii", după cum scrie Forbes.

Unii dintre utilizatori au postat pe Twitter fotografii și videoclipuri ale măștilor decupate, care conțineau mica bucată de metal care ajută la fixarea obiectului protector pe nasul oamenilor. Această sârmă este, potrivit acestor conspiratori, nici mai mult nici mai puţin decât o antenă 5G.

Citeşte şi OMS: Ţările ar putea reveni la "închiderea totală", după ce numărul cazurilor de Covid-19 s-a dublat la nivel mondial

Potrivit Forbes, în conformitate cu această teorie a conspirației, mica bucată de metal le-ar permite fie guvernelor să-și urmărească cetățenii, fie să răspândească coronavirusul, dintr-un motiv necunoscut.

Potrivit revistei Capital, această teorie s-ar putea dovedi periculoasă în mijlocul unei pandemii, deoarece i-ar putea determina pe unii oameni să renunțe la purtarea măștii, care este totuși menită să limiteze răspândirea Covid-19.

Antene 5G în obiectivele conspiratorilor

Noua teorie are la bază o altă ipoteză, lansată în urmă cu câteva luni, care susținea că antenele 5G ar contribui la propagarea Covid-19. Deși nu are o bază științifică, această teorie i-a determinat pe unii britanici să ardă aceste antene sau chiar să-i atace angajații companiilor de telecomunicații.

Today I "learned" that the nose wire in a face mask is actually a 5G antenna. pic.twitter.com/q7efjbwCnq