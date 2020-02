Tibi Uşeriu, ultimii 100 de kilometri în iadul alb de la Yukon Arctic. "Atâta am...moral"

Voluntarii asociaţiei Tăşuleasa Social au reuşit să vorbească din nou la telefon cu maratonistul Tibi Uşeriu, pe care l-au prins în marş. A înfruntat frigul năprasnic şi e tot mai aproape de a termina o cursă plină de provocări.

"Aici e fain. No, ce fac? Ce fac de o săptămână. Fac bine. Am plecat din punct pe la ora 4, că îmi fac lifting-ul, că aici e aerul rece şi îţi faci lifting-ul că nu m-o mai recunoscut telefonul când l-am luat azi dimineaţă. O trebuit să bag codul pe el.

Şi atunci am ieşit să îmi fac liftingul. Sper să fie printre ultimele că atunci când nu te mai recunoaşte telefonul nu e aşa fain nimic. Cam ajunge, ştii?", i-a pus Tibi Uşeriu fratelui său, Alin, în a şasea zi de competiţie prin iadul alb.

Vezi aici parcursul lui Tibi Uşeriu la Yukon Arctic Ultra.

Tibi Uşeriu a câştigat de trei ori consecutiv ultramaratonul de la Cercul Polar

În raportul de cursă, sportivul din Bistriţa a povestit cum trebuie să supravieţuiască în condiţiile extreme de la Cercul Polar.

"Te și temi să te oprești ! Dacă mă opresc, îmi vine să o iau la fugă pe langă sanie, atâta-i de frig ! Nu poate mânca, așa că energie nu mai are. Fără energie corpul nu se mai poate incălzi, așa că simte frigul mult mai tare. El e obișnuit să reziste la temperaturi mult mai joase, dar lui i se pare că mai frig de atâta nu a fost niciodată. E semn clar că nu mai are resurse pentru a se incălzi", a spus ultramaratonistul.

Tibi Uşeriu e convins să termine ultramaratonul Yukon Arctic Ultra, deşi trebuie să îndure temperaturi de minus 40 de grade Celsius.

"Apoi atâta am ... moral, în rest nu am nimic. Nici măcar termosuri bune nu am ....", a precizat bistriţeanul.

Ultramaratonistul s-a întâlnit cu un ren pe traseu

Deşi e epuizat din cauza efortului, Uşeriu mai are puterea să glumească pe seama situaţiei lui.

"A ajuns într-un final la Pelly Crossing după ce l-a fugărit și un ren pe traseu. Așa e viața asta, când ești la pământ dau toți în tine ...", a povestit el.

Administratorii paginii de Facebook Tasuleasa Social au postat în dimineaţa zilei de miercuri, 5 februarie, un film înregistrat de Tiberiu Uşeriu pe traseul Yukon Arctic Ultra, ultramaratorul desfăşurat în condiţii de frig extrem.

La momentul redactării acestei ştiri, Tibi Uşeriu a parcurs 452 de kilometri. Cursa este condusă de atletul elveţian Fabian Imfeld, care are un avans de 30 de kilometri faţă de Uşeriu, care este pe locul 2.

Tibi Uşeriu se află la a patra participare la competiţia 6633 Arctic Ultra. El a câştigat competiţia pe care a considerat-o cursa vieţii sale, de trei ori consercutiv, în 2016, 2017 şi 2018.