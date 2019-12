Tichete-cadou de Sărbători. Veşti bune pentru angajaţi înainte de Crăciun 2019

Există şi veşti bune pentru mulţi angajaţi înainte de Sărbătorile de iarnă. Cardurile şi tichetele cadou se regăsesc şi în 2019 în topul preferinţelor companiilor pentru a oferi angajaţilor cadouri de Sărbători, întrucât sunt scutite de impozite şi taxe atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori.

”Cardurile şi tichetele cadou sunt scutite de impozit pe venit şi de taxe sociale salariale şi patronale, în limita unui plafon maxim de 150 de lei per beneficiar. Companiile pot oferi carduri sau tichete cadou atât angajaţilor, cât şi copiilor minori ai acestora, de Crăciun, Paşte şi 1 iunie, iar de 8 martie, doar angajatelor”, se arată în comunicat.

Acestea ar putea aduce o economie de peste 50% în bugetele de cadouri ale companiilor, potrivit Edenred. În acelaşi timp, cardurile şi tichetele cadou înseamna şi economii semnificative de timp şi efort în alegerea cadourilor pentru angajaţi.

”Faţă de cadourile clasice în obiecte sau produse, Edenred Cadou are avantajul de a permite tuturor angajaţilor posibilitatea de a-şi alege ei înşişi cadoul de Crăciun, după propriile preferinţe. Putând fi cheltuite în zeci de mii de magazine, de toate tipurile (de la jucării, cărti, electronice la haine, bijuterii, cosmetice si multe altele), cardurile si tichetele cadou le asigură angajaţilor libertate maximă în utilizare”, se arată în comunicat.

Dana Sîntejudean, Director General Edenred România & Moldova, a subliniat că tichetele şi cardurile cadou au câştigat constant teren în preferinţele angajaţilor, dar şi ale angajatorilor.

”De la an la an, companiile arată tendinţa certă de a asigura o libertate cât mai mare angajaţilor în alegerea cadourilor de Crăciun, astfel încât cardurile cadou şi tichetele sunt soluţia favorită. Cardurile sunt preferate de angajaţi faţă de varianta clasică a tichetelor, pentru că asigură un plus de flexibitate şi uşurinţă în cheltuire. Anul acesta, completăm actiunile de Craciun sprijinind Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria: pentru toate comenzile de tichete si carduri cadou din luna decembrie 2019, Edenred direcţionează către fundaţie o parte din sumă, cu scopul de a oferi o masă caldă copiilor din Centrul HERO Afterschool Clinceni”, a spus Dana Sîntejudean.

În plus, cadrul fiscal le permite angajatorilor posibilitatea de a se arăta generoşi şi cu angajaţii care au copii.

”De exemplu, în cazul unui angajat care are 2 copii minori, angajatorul are posibilitatea de a-i oferi tichete cadou în valoare de până la 450 de lei complet scutiţi de taxe sociale, respectiv 150 de lei per beneficiar. Crăciunul este şi o sărbătoare pentru familii, iar cu ajutorul cardurilor şi tichetelor cadou, angajatorii pot oferi cadouri cu impact emoţional personal”, adaugă Dana Sîntejudean.