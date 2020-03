Till Lindemann, solistul Rammstein, are coronavirus. Artistul de 57 de ani, în stare critică din cauza COVID-19

Trupa Rammstein a susţinut un concert la Moscova pe 15 martie. În urma evenimentului, Till Lindemann a fost transportat de urgenţă la spital, acuzând febră mare şi simptome de pneumonie, scrie publicaţia Bild, citată de RTL.

Till Lindeman, solistul Rammstein, a fost diagnosticat cu coronavirus.

Artistul german, în vârstă de 57 de ani, se află în stare gravă, fiind internat la secţia de Terapie Intensivă a unui spital din Berlin.

De zanger van Rammstein ligt op de IC van een ziekenhuis in Berlijn, meldt Bild. Hij zou een longontsteking hebben. Till Lindeman trad vorige week nog op in Rusland. Bij terugkomst had hij hoge koorts en werd het coronavirus bij hem vastgesteld. Hij zou buiten levensgevaar zijn. pic.twitter.com/LuWjSXoBxu