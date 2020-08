Titlul romanului "Zece negri mititei" al Agathei Christie va fi schimbat. Decizia, luată în scopul "adaptării la vremurile actuale"

"Agatha Christie scria înainte de orice pentru a distra şi nu i-ar fi plăcut ca oricine să fie rănit de întorsăturile sale de frază", spune strănepotul scriitoarei.

"Nu mai trebuie să folosim cuvinte care ar putea răni. Acesta este comportamentul de adoptat în 2020", a precizat Prichard.

Franţa este una dintre ultimele ţări care a publicat lucrarea cu o traducere a titlului original, "Ten Little Nigers". Ţările anglo-saxone au ales să înlocuiască titlul original cu unul neutru: "Şi n-a mai rămas niciunul/ And Then There Were None".

Romanul cuprinde 74 de referinţe ale cuvântului "negru". Prin urmare, se vor impune modificări şi la nivelul textului, nu doar al titlului.

"Dincolod e schimbarea titlului, vom revizuit traducerea, vom adapta conţinutul cărţii la această schimbare de titlu", a explicat la RTL Béatrice Duval, directoarea generală a Livre de Poche, în legătură cu noua ediţie tradusă de Gérard de Chergé.

Decizia luată de strănepotul scriitoarei vine la o distanţă de câteva săptămâni după polemica legată de filmul "Pe aripile vântului". Filmul a fost retras de pe platforma HBO Max, unii istorici estimând că propune o versiune romantică a Sudului şi una foarte edulcorată a sclaviei. HBO Max a reintrodus filmul online, adăugându-i elemente de contextualizare.