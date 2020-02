Tonel Pop, acuzaţii grave la adresa lui Gheorghe Dincă. "A aprovizionat toate bordelurile şi cimitirele din zonă"

"Cred ca de-a lungul carierei lui, ca nu s-a apucat la 70 de ani de asta, a aprovizionat toate bordelurile si cimitirile din zona. E clar ca are multe victime si crime si traficare. Ne facem ca nu vedem, suntem chiori toti ia si tu pe astea si gata. Se pare ca nu vrea. Nu cred ca le-a omorat, eu zic ca are multe alimentari de bordeluri si cimitire. Asta e realitatea din punctul meu de vedere." , susţine Tonel Pop.

Ca in familia Dinca se tranzactionau zeci de mii de euro deja nu mai este un secret. Dar membrii familiei isi ascundeau tranzactiile pana si unii de altii, asta este o surpriza gasita chiar in recgizitoriul lui Dinca. In fata procurorilor, monstrul a recunoscut că a vrut să divorțeze de soție lui după ce i-a descoperit un card cu mii de euro. Bani pe care Dincă i-a scos însă nu a vrut să spună și ce a făcut cu ei.

