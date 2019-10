Articol publicat in: Politica

Toni Greblă şi-a plantat fiul în fruntea companiei de stat IAR Braşov

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Octavian Alin Greblă, fiul lui Toni Greblă, secretarul general al Guvernului, a fost numit preşedinte al Consiliului de Administraţie al IAR Braşov, companie care se ocupă cu fabricarea echipamentelor aeronautice. "În conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA 07/09.10.2019, Consiliul de Administraţie al Societatii IAR Braşov va avea urmatoarea componenţă incepand cu data de 16.10.2019: Octavian Alin GREBLA, PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE – ADMINISTRATOR PROVIZORIU NEEXECUTIV", se arată în comunicatul publicat de Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarul majoritar al IAR Braşov este Ministerul Economiei, care deţine aproape 65% din acţiunile companiei, iar decizia de numire a fiului secretarului general al Guvernului în fruntea Consiliului de Administraţie a fost luată de acţionarul majoritar.



Din noul consiliu de administraţie mai fac parte Anghel Ruxandra-Rodica, director direcţia industria de apărare de la Ministerul Economiei, Alin Guţu, consilier în cabinetul Ministerului Economiei şi Mariuca-Oana Pistol, consilier superior în Ministerul Economiei şi administratorul independent Emil Niţă, fost deputat. Toni Greblă, achitat de Înalta Curte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că l-a achitat pe secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, care era judecat pentru trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii. Fostul senator şi judecător al Curţii Constituţionale Toni Greblă a fost trimis în judecată în 9 septembrie 2015.



DNA a cerut condamnarea lui la închisoare cu executare, pentru trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii.



Procurorii arată în actul de inculpare că în perioada 2010-2015 Toni Greblă, care a deţinut succesiv funcţia de senator şi judecător la CCR, ar fi pretins de la omul de afaceri Ion Bîrcină folosease necuvenite constând în asigurarea unui autoturism în valoare de 56.000 de euro şi folosirea gratuită a unui telefon înregistrat pe o firmă. De asemenea, notează procurorii DNA, în octombrie 2012, acesta ar fi fost susţinut în campania electorală cu lipirea a 20.000 de afişe şi alte materiale electorale în valoare de 9.000 de lei. În schimb Greblă i-ar fi promis finului său Bîrcină că va interveni şi determina diferiţi funcţionari publici să îndeplinească şi să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuţiile de serviciu ale acestora, astfel încât firmele controlate de Bîrcină să obţină contracte comerciale sau alt tip de facilităţi comerciale. În acelaşi dosar, sunt judecaţi şi omul de afaceri Ion Bîrcină, Mihai Prundianu, administrator al unei firme, Gheorghe Grecu şi Victor Dolghi.



În 11 mai 2018, magistraţii instanţei supreme au dat decizie de achitare pentru toate cele patru capete de acuzare. De asemenea, au fost achitaţi şi Ion Bîrcină, Mihai Prundariu, Victor Dolghi şi Gheorghe Grecu, judecaţi în acelaşi dosar. Instanţa a ridicat şi măsurile asiguratorii dispuse de DNA asupra bunurilor acestora.



În septembrie 2018, Toni Greblă a fost numit secretar general al Guvernului. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay