Top 3 tinute feminine care sa te inspire in aceasta toamna

Nu sunt putine momentele in care ceea ce este in tendinte nu se muleaza si cu preferintele noastre sau pur si simplu nu ne reprezinta, iar pentru ca noi simtim cel mai bine care sunt piesele vestimenatre care ne avantajeaza si care sunt accesoriile pe care le indragim, cream tinute in stilul nostru propriu. Stiind ceea ce ne avantajeaza, putem foarte usor face combinatii reusite din piese vestimentare clasice si elemente actuale.



Rochitele casual sunt potrivite pentru zilele libere si activitatile distractive, rochiile office le purtam evident la job, iar pentru evenimentele speciale, tinutele cu rochii lungi, elegante si rafinate sunt alegerea perfecta. Insa pentru ca nicio tinuta nu este completa fara accesorii si bijuterii, pantofii, gentile, palariile, accesoriile de par, colierele, perechi frumoase de cercei din argint, brarati, bratari de picior si inele, reprezinta elemente esentiale in aceste tinute si nu numai.



In acest sens si pentru faptul ca ne dorim sa aratam impecabil si de nota 10 indiferent ca suntem la o cafea cu prietenele, ca trebuie sa rezolvam cateva comisioane, ca suntem la job sau trebuie sa participam la un eveniment important, iata 3 tinute cu care sa iesi in evidenta in aceasta toamna, indiferent de locatie sau eveniment:

Tinuta casual, perfecta pentru zilele de relaxare



Atunci cand avem parte de o zi libera, cu siguranta ne dorim sa facem cat mai multe lucruri si din acest motiv trebuie ca tinuta noastra sa fie una confortabila, insa totodata feminina. O rochita frumoasa de zi, o pereche de sandalute cu talpa joasa sau cu platforma, o geanta de dimensiuni generoase in caz ca ai de facut si cateva cumparaturi, poate o palarie care sa te fereasca de soare sau vant, o pereche de cercelusi micuti cu pietricele colorate, un lantisor cu un pandantiv varatic (un fruct, un fluture, soarele, o floricica) si chiar si o bratara sau si mai multe daca ne simtim indraznete.



