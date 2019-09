Top 4 probleme pentru copiii mici care fac ca începutul şcolii să fie dificil

Iata 4 probleme cu care se pot confrunta parintii copiilor care pasesc prima data pragul scolii si recomandarile venite din partea specialistilor EmpoweringParents.

1. Copilul meu e agresiv

"Copilul meu de 6 ani merge la scoala si sunt stresata, pentru ca in gradinita obisnuia sa bata si sa muste copiii. A fost destul de agresiv, chiar si cu educatoarele".

Multi copii sunt agresivi pentru ca nu stiu sa se comporte altfel intr-o situatie in care sunt stresati sau anxiosi. Unii copii au abilitatea de a-si stapani sentimentele, altii insa sunt foarte sensibili. In cazul in care copilul se stapaneste foarte greu, este de datoria ta, ca parinte, sa-i arati cu mult calm si multa iubire, cum sa gestioneze o situatie dificila. Vorbeste-i numai cand este calm, in termeni pozitivi. "Sunt asa de fericit(a) ca incepi scoala. Te vei distra de minune cu noii colegi. Vei face lucruri noi, vei invata lucruri noi alaturi de ei".

De asemenea, poti realiza un tabel cu reguli – "Nu lovi", "Nu musca", "Fii politicos", "Fii dragut". Explica-I ca este baiat/fetita mare si ca are de respectat alte reguli, potrivite cu varsta ei. Pe langa tabelul cu reguli poti crea si Panoul de fapte bune, unde sa-i adaugi buline colorate de fiecare data cand a fost cuminte, acasa sau la scoala. Puteti stabili un numar de "X" buline la acumularea carora poate primi o recompensa: x minute in plus petrecute in fata televizorului/calculatorului, o poveste in plus etc.

In cazul in care, dupa inceperea scolii, agresivitatea continua, coopereaza cu invatatoarea, astfel incat aceasta sa-si dea seama ca esti preocupata si activa pentru a remedia situatia.

2. Copilul meu nu-si fac prieteni

"Copilul meu intra in clasa I si nu isi face foarte usor prieteni. Nu a fost invitat la gradinita decat de un singur copil la ziua lui. Din cate mi-am dat seama, restul copiilor se intalnea destul de des pe la petrecerile celorlalti. Ce sa fac? Nu vreau sa fie si la scoala la fel".

Este foarte greu sa iti privesti copilul si sa iti dai seama ca nu este chiar atat de activ social precum ceilalti copii, mai ales cand ai senzatia ca este exclus din cercurile colegilor. Toti parintii isi doresc ca cei mici sa fie usor acceptati si integrati intr-un colectiv.

