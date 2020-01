TOP 5 idei utile pentru iluminarea foisorului din gradina

Practic si relaxant, foisorul a devenit un must-have in orice gradina moderna, multi romani preferandu-l ca loc principal pentru a petrece clipe placute in compania prietenilor sau doar pentru a savura o cafea in aerul racoros al diminetilor insorite. Un avantaj in plus pentru orice proprietar de casa cu gradina care a ales sa-si construiasca un foisor in spatiul exterior al locuintei este ca a reusit astfel sa infrumuseteze curtea si chiar sa mareasca pretul proprietatii, in cazul in care va dori sa o vanda pe viitor.