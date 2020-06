Top 5 retete de suc de legume pentru vara VIDEO

Iata cele mai gustoase 5 retete de suc de legume, pentru vara.

1. Suc de morcovi

Acest cocktail delicios poate fi baut dimineata, dar si in timpul zilei si ofera un plus de vitamine A, B, E, calciu. Este ideal pentru femeile insarcinate, mamele care alapteaza, contribuie la imbunatatirea vederii, oaselor si dintilor, este benefic pentru ficat si unghii, piele si par. In plus, reduce riscul de aparitie a cancerului de san si de piele.

Ingrediente

– 500 g morcovi mari (curatati si spalati)

– ½ lamaie (curatata de coaja)

– cateva frunze verzi (salata, spanac)

– 1 mar

Cum se prepara

Adauga toate ingredientele in blender. Amesteca si bea imediat. Daca va place mai dulce, puteti adauga inca un mar.

2. Suc de rosii

Este usor de rapid, delicios si satios.

Ingrediente

– 3 cesti de rosii taiate

– 1 radacina de telina

– 1 castravete

– 3 picaturi de suc stevia (optional)

– ½ lingurita de sare de Himalaya

– piper

– boia

Cum se prepara

Adauga rosiile, telina si castravetele in blender. Pentru gust poti picura stevia, apoi sarea, piperul si boiaua. Tot pentru un plus de savoare poti adauga un sfert de ceapa, oregano sau busuioc proaspat sau ardei gras rosu.

