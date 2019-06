Top 6 cele mai comune vise erotice si semnificatia lor

Site-ul Womansday.com reda un top 6 al celor mai des intalnite vise erotice si explicatia lor aferenta.

1. Acelasi vis – obsesiv repetitiv

Te bantuie mereu, e la fel si parca e decupat, de fiecare data, respectand un tipar. Marea majoritate a femeilor viseaza, de exemplu, ca fac sex cu o alta femeie si acest vis se repeta la nesfarsit, chiar daca in viata de toate zilele femeile sunt atrase exclusiv de barbati. Un vis erotic al unei femei langa o alta femeie este, de fapt, un semn al unei prietenii foarte puternice – cel putin asa decodifica specialistii visul in cauza. Oricum, un vis erotic cu o alta femeie nu face din femeia respectiva o lesbiana si nici nu ii schimba orientarea sexuala in viata de toate zilele – decat daca si in viata de toate zilele este interesata tot de femei.

2. Visul cu tipul care dispare

Nu te-ai gandit la colegul acela de facultate ani si ani de zile, de ce oare el a inceput sa-ti bantuie visele tocmai acum?! Specialistii te linistesc din nou: nu e cazul sa te inrosesti in obraji, femeile adesea pot avea vise cu fosti prieteni, iubiti sau fosti colegi de scoala cu care chiar n-au avut nimic in comun vreodata. Si daca cumva iti pui intrebarea: nu cumva mai am sentimente pentru el, din moment ce il visez?! Ei bine, psihologii spun ca in cele mai dese cazuri, nu. E ceva ce tine mai mult de activitatea scoartei cerebrale si capacitatea ei de a procesa amintiri vechi. Imaginea unui fost iubit se afla alaturi de alte sute de imagini ale trecutului. Si asa cum barbatii viseaza cum erau capitani de echipa in liceu, asa femeile se duc cu gandul la primele clipe romantice din viata lor. Totodata, specialistii spun ca exista posibilitatea sa fie si un semnal de alarma, cum ca e posibil sa incerci sa intelegi ceva ce ti s-a intamplat in trecut. Poate fi, pur si simplu, nostalgie fata de niste ani frumosi... Oricum, faptul ca l-ai visat, nu inseamna ca trebuie sa dai fuga sa-l cauti pe Facebook si sa luati legatura.

3. Visul cu cineva de care chiar nu esti deloc atrasa in viata reala

Se poate intampla ca un vis erotic cu cineva pe care chiar nu-l suporti in viata reala sa-ti bantuie noptile si visele. Totul tine de o intreaga serie de emotii, explica specialistii, incluzand emotiile negative, cum ar fi ura, care este tot o emotie. Visul nu face decat sa exprime resentimentele tale fata de persoana respectiva. Si un vis... ramane un vis, nu e cazul sa cauti cu disperare alte semnificatii ascunse.

