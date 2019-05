"Tottenham e în viaţă, e doar 1-0 pentru Ajax". Reacţia lui Pochettino după înfrângerea din Liga Campionilor

Mauricio Pochettino a explicat la finalul partidei ce s-a întâmplat în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor dintre Tottenham şi Ajax Amsterdam. "

Super Poch" a încercat să schimbe meciul în favoarea echipei sale pe parcursul celor 90 de minute, dar chiar dacă a schimbat sistemul de joc, chiar dacă a făcut câteva modificări în registrul de joc al echipei sale, Spurs nu a reuşit să marcheze un gol care ar fi putut s-o ajute mult mai mult înaintea partidei retur de la Amsterdam: "Au reacţionat mult mai bine, au jucat mai bine în prima repriză. Ne-a fost mai greu să jucăm. Am văzut că nu avem energie încă de la început. Ne-au făcut viaţa grea. După ce am primit gol, după minutul 25-30 am intrat în joc şi după accidentarea lui Jan Vertonghen, Sissoko a adus o energie bună echipei. Am început să jucăm mai bine, cred că am început să jucăm aşa cum ne doream. În repriza a doua i-am atacat, nu clar, dar i-am atacat şi cred că am făcut un meci mai bun repriza a doua. Suntem în viaţă, e doar 1-0, trebuie să credem că putem merge acolo şi să ne calificăm" a explicat Mauricio Pochettino la finalul partidei.

Meciul retur va avea loc la 8 mai.