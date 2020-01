Touroperator: Serviciile all inclusive din Bulgaria, Turcia şi Grecia sunt mai diverse şi mai ieftine decât în România

Consultanţii în turism IRI Travel au adunat informaţii despre tipurile de mâncăruri şi costurile medii pentru serviciile pe care hotelierii cele patru țări le oferă. Astfel, „Pentru un hotel de cinci stele tariful mimim de persoană pe noapte este de 380 de lei (aproximativ 80 euro) în staţiunea Mamaia, în timp ce într-una mai de la sudul litoralului românesc, precum Saturn, acest tarif scade la 290 de lei (60 euro) de persoană pe noapte", se arată în studiu. La un hotel de patru stele din România, tariful mediu este de 275 de lei (57 euro) pe noapte pentru o persoană, în timp ce în Eforie Nord, costurile pe noapte ajung la 240 de lei (50 euro).

În schimb, „La trei stele, contrar trendului ştiut de români în ultimii zece ani, hotelurile din Eforie Nord sunt ceva mai scumpe decât cele din Mamaia", subliniază analiza. Dacă în Eforie Nord preţul serviciilor all inclusive este de 250 de lei (52 euro) pe noapte/persoană, în Mamaia acestea sunt cu 35-40 de lei mai mici, ajungând în medie la 215 lei (42-43 euro).

„Faţă de Bulgaria, ţara noastră nu se poate lăuda cu atât de multe hoteluri specializate pe serviciile all inclusive, astfel că, pentru noi, acest tip de regim este unul încă în fază incipientă. Din acest motiv, veţi vedea nişte diferenţe destul de mari între România şi Bulgaria, mai ales la hotelurile de 4 şi de 5 stele. Dacă la ei hotelurile cu all inclusive sunt de ordinul sutelor, în România acestea de abia dacă au ajuns la câteva zeci. În plus, la vecinii de la sud, marile lanţuri hoteliere şi-au dezvoltat propriile concepte de all inclusive. Aşa că, veţi întâlni all inclusive premium, ultra all inclusive, all inclusive gold care nu sunt prea mult diferite între ele, dar vin cu servicii superioare celor de all inclusive cu care sunt obişnuiţi turiştii. De asemenea, bulgarii şi turcii au şi conceptul de all inclusive light, unde ai aceleaşi servicii ca la un all inclusive obişnuit, dar acesta este limitat doar la orele meselor", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

O vacanță în Bulgaria în staţiunea Nisipurile de Aur, all inclusive la cinci stele, costă aproximativ 48 de euro de persoană/noapte şi ai parte, într-o săptămână, de trei nopţi cu mâncare tematică (bulgărească, mediteraneană sau franţuzească). Pe de altă parte, în staţiunea Sunny Beach (la cinci stele), oferta include mic dejun continental, show de gătit şi şampanie, de la primele ore ale zilei. Mai mult, servirea de băuturi alcoolice la barul hotelului este non-stop.

La patru stele, mai toate hotelurile care oferă servicii all inclusive oferă turiştilor două şezlonguri şi o umbrelă gratuit pe plajă.

„Unele hoteluri de 4 şi de 5 stele îşi mai recuperează din cheltuielile cu mâncarea, vânzând resturile de peste zi fermelor din jurul staţiunilor, acesta fiind unul dintre motivele pentru care îşi permit să ofere servicii calitative la preţuri mai mici. În plus, hotelierii bulgari lucrează direct cu hipermarketurile din zona lor pentru produsele pe care le pun pe masă turiştilor”, explică Lucian Bădîrcea.

Pe destinaţia Turcia, preţurile sunt sensibil mai mari pentru că aici este inclus şi transportul cu avionul (charter şi transfer de la aeroport la hotel şi înapoi).

Cazarea la un hotel de 5 stele în Antalya costă 75 de euro de persoană/ noapte. În ofertă intră şi un mic dejun târziu sau cină târzie, posibilitatea unei cine gratuite în restaurantele a la carte. Pentru ultra all inclusive în Turcia, trebuie să ţineţi cont de faptul că aici, ca şi în Bulgaria, acest lucru înseamnă că sunt gratuite băuturile de import, iar în unele cazuri, acestea sunt oferite non-stop. În plus, unele pool baruri sunt deschise pînă la orele 24.00, iar unele hoteluri oferă gratuit şi posibilitatea de a petrece timp într-o cafenea cu narghilea. Preţul pentru toate aceste servicii porneşte de la 80 de euro/ noapte/ persoană.

La 4 stele în Antalya, serviciile all inclusive costă minim 60 de euro, iar unele hoteluri pun la bătaie şi saună sau baie turcească gratuit sau posibilitatea de a vă bucura de o supă de noapte între orele 23.00 şi 24.00.

În ceea ce privește Grecia, trebuie spus că all inclusive-ul nu este specific pentru serviciile greceşti, dar există şi hoteluri care oferă aşa ceva. Spre exemplu, în Halkidiki, all inclusive la 5 stele costă 72 euro/ noapte/ persoană. Serviciile şi posibilităţile nu sunt la fel de spectaculoase şi diversificate precum în celelalte ţări analizate. Șezlongurile şi umbrelele sunt gratuite, atât pe plaja privată, cât şi la piscină, spune analiza.

Pe Riviera Olimpului, la 5 stele, toate aceste servicii pornesc de la 80 de euro / noapte/ persoană. La 4 stele în Halkidiki, all inclusive porneşte de la 56 de euro/ noapte/ persoană, în timp ce în Thassos, preţul de pornire este de 65 – 68 de euro/ noapte/ persoană. Aici sunt incluse o cină la taverna a la carte de pe plajă a hotelului, dar cu rezervare prealabilă, în timp ce pentru turiştii care stau în apartamentele de lux care au şi piscină privată, există restaurante a la carte unde pot servi cina în fiecare seară.

Citește și: