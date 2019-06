TRAGEDIE. O vedetă are cancer aflat în faza terminală. Cutremurător ce hotărâre a luat în ultimele zile de viaţă FOTO

Din cauza tratamentului, modelul s-a ingrasat 32 de kg, scrie kfetele.ro.

Fostul model a decis sa renunte la cariera ei in momentul in care medicii i-au zis ca mai are 1 an de trait, fiind diagnosticată ca având cancer terminal la creier.

Citeşte şi Care a fost ultima dorinţă a actriţei care a murit fulgerător de cancer

Aceasta a vrut sa se bucure de fiecare zi ramasa. Asa ca a decis sa se casatoreasca cu iubitul ei, Jamie Smith.

Din nefericire, planul nu a fost dus la finalizare. Emily Nicholson a fost parasita de logodnicul ei cu cateva zile inainte de nunta.

Tanara sustine ca acesta nu a putut accepta faptul ca iubita lui s-a ingrasat 32 de kg din cauza tratamentului pentru cancer.