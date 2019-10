Tragedie, boxer mort după ce a fost făcut KO în ring. Loviturile primite i-au fost fatale VIDEO

Patrick Day fusese făcut KO sâmbătă, de Charles Conwell, în runda a zecea a meciului de la Chicago, disputat la categoria semimijlocie.

Patrick Day a fost în comă timp de patru zile şi, deşi a fost supus unei intervenţii chirurgicale pe creier, nu a mai putut fi salvat.

"Patrick Day a plecat dintre noi astăzi, 16 octombrie 2019, ca urmare a leziunilor cerebrale traumatice suferite la meciul său de sâmbătă, 12 octombrie, la Wintrust Arena din Chicago", a anunţat promotorul Lou DiBella. Day era boxer profesionist din 2013 şi de atunci a înregistrat 14 victorii, patru înfrângeri şi o remiză. Decesul lui Day vine în contextul în care în iulie argentinianul Hugo Santillan şi rusul Maxim Dadaşev au murit şi ei duoă traumatisme suferite la meciuri.

Boxer Patrick Day dies in hospital 4 days after brain injuries sustained in this 10th round knockout at the hands of @CharlesConwell. He was 27. Truly tragic. RIP, Patrick. pic.twitter.com/MiHyFNV9Hb