Articol publicat in: Societate

Tragedie în timpul unui meci de fotbal, la Buzău. Un jucător a murit sub ochii coechipierilor

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 59 min) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat de 57 de ani a murit chiar în timpul unei partide de fotbal pe care o juca împreună cu amicii, pe terenul de sport al unei şcoli din municipiul Buzău. Medicii au încerca să-l resusciteze, însă omul nu a răspuns manevrelor. Nenorocirea s-a produs sub ochii coechipierilor și martorilor care urmăreau meciul disputat pe un teren sintetic de minifotbal amplasat în incinta Şcolii Generale nr. 15, din municipiul Buzău. Martorii spun că la un moment dat bărbatul de 57 de ani s-a oprit din alergare și a căzut ca secerat pe teren. Deși medicii au încercat aproape o oră manevre de resuscitare, victima nu a mai putut fi salvată. Cel mai probabil bărbatul a suferit un infarct fiind cunoscut cu antecedente cardiace. loading...

