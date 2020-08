Traian Băsescu, anunţ despre candidatura la Primăria Capitalei. "Trebuie să-l aleagă pe al treilea - pe Băsescu"

"Dacă PMP negociează cu PNL, nu mă voi opune. Orice negociere este un lucru bun atâta timp cât oamenii politici discută între ei, nu discută degeaba. Categoric da, m-a deranjat modul în care PMP-ul a fost exclus", a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul preşedinte a amintit că are un proces cu CNSAS legat de acuzaţiile de colaborare cu fosta Securitate, ce urmează să fie judecat la Curtea Supremă.

"Am mai făcut campanii cu acuzaţii că am furat flota. Dau ocazia să explic ce a fost în acel dosar, în condiţiile în care am avut decenţa să nu-mi expun punctul de vedere despre acest dosar în afara justiţiei", a explicat Băsescu.

Întrebat pe cine ar alege la Primăria Capitalei dintre Nicuşor Dan şi Gabriela Firea, Traian Băsescu a mărturisit că este o alegere "greu de făcut".

"E foarte greu de făcut. Trebuie să-l aleagă pe al treilea. Pe Băsescu. Dacă va candida, trebuie să-l aleagă

Dacă nu aş candida, în mod categoric l-aş alege pe Nicuşor Dan", a spus fostul preşedinte.

Traian Băsescu: "Bucureştenii au ales numai PSD. Nu îmi spuneţi că este un oraş de dreapta"

Fostul preşedinte a explicat că, prin exluderea PMP de la negocieri, Nicuşor Dan ar putea pierde 10 procente. De asemenea, Traian Băsescu a precizat că, dacă nu va candida, Nicuşor Dan "are o şansă în plus".

"Sunt destul de mari, dar trebuie prudenţă. Nu aş pleca triumfalist, cum au pornit: avem primar general. Aş fi mai prudent şi mai pragmatic", a menţionat fostul preşedinte.

Totodată, Traian Băsescu a mărturisit că "dreapta a fost mai inspirată în nominalizări, dar când vine borba despre votul politic, PSD-ul a dominat".

"Bucureştenii au ales numai PSD şi cu mici excepţii au ales dreapta la funcţia de primar general, dar în rest de când sunt alegeri, sectoarele sunt controlate de PSD în majoritate şi CGMB după cele mai multe alegeri a fost cu consilieri PSD. Nu îmi spuneţi că este un oraş de dreapta.

Majorităţile foarte posibil vor fi majorităţi PSD. Grupurile de consilieri foarte posibil vor apaţine PSD. E greu să scoată 51 la sută. Cele mai mari grupuri vor aparţine PSD", a menţionat Traian Băsescu.