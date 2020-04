Traian Băsescu: "Dacă Iohannis cedează şi pe 15 mai liberalizează circulaţia, va regreta amarnic, numai că nu el se va îmbolnăvi"

"In Romania s-a testat foarte putin si specialistii nu pot face o structura a bolii pe populatie. Decesele au fost acasa, nu au stiut ca sunt bolnavi si s-au sufocat in pat. Asimptomaticii merg ca naluci printre noi.

Riscul de a transmite boala este uriasi. Fondul problemei este testarea insuficienta. Instinctul imi spune ca situatia e mult mai grava decat se vede din minimul de teste facute. Un om consuma cel putin 3 teste, la depistare, la doua saptamani si inca unul la doua zile.

Aceasta abordare este contrara a ceea ce au facut toti, 10000, 20000 de teste pe zi. Iar noi cu greu am facut 3000, multe la aceleasi persoane. Parerea mea inginereasca e ca se va prelungi.

Indiscutabil numarul de morti e mai mare. Deja am vazut in public vreo 3 persoane despre care s-a constatat ca erau infectate dupa cateva zile de la deces. Cred ca lucrurile stau mult mai rau.

Nu inteleg de ce Romania a recurs la aceasta metoda minimala, care nu ofera o imagine reala a bolii.

Tara a fost pur si simplu de romanii intorsi din Italia si Spania, iar povestea cu zonele galbene sa o spuna cui vor, riscul e major.

Cel mai rapid au reactionat italienii. Primul caz pe data de 31 ianuarie dimineata, iar seara premierul declara starea de urgenta cu masuri foarte dure.

Nu s-a tinut cont in Europa de numarul mare de turisti chinezi si nici de europenii care merg in China.

Nu spune nimeni sa nu mearga economia. Ati vazut ce s-a facut la Dacia? Au pregatit compania ca sa se lucreze in siguranta, deja au reluat productia de motoare. Am convingerea ca managementul a luat masuri sa nu existe imbolnaviri. Sa obligam companiile sa protejeze muncitorii si sa dea drumul la productie. Altfel sa mancam de unde in toamna?

Santierele nu ar trebui sa aiba nici o restrictie. TRansgazul nu a oprit nici un minut lucru. Vad ca si min Transporturilor a dat drumul la santiere.

Ce e in spatiu deschis, liber la munca, cu grija la transport. Fiecare pe santier e de capul lui, nu mai da nimeni cu lopata.

Izolarea trebuie sa ramana. Nu ma refer la bugetarii care pot continua sa lucreze de acasa.

Avem nevoie acuta sa repornim economia, cu masuri sanitare maxime, iar cei care nu sunt in zona de productie sa ramana in izolare.

Sa nu auzim de redeschiderea scolilor, pentru ca nu o sa tina copiii masca pe fata. Si sa gasim solutia pentru asimptomatici, sa asteptam o perioada sa se imunizeze.

Incidentul cu betivanul de la Hunedoara e o chestiune absolut accidentala. Suntem o natiune care risca enorm daca ridica restrictiile din populism. Daca cedeaza si pe 15 liberalizeaza circulatia, va regreta amarnic, numai ca nu el se va imbolnavi.

Virusii nu prezinta pasaportul, trec si cu oamenii, si prin aer, cu orice. Nu poti spune ca virusul e limitat la un teritoriu, asa ca numai o actiune concentrata la nivelul UE poate functiona. Autoritatea CE in sanatate este foarte scazuta, asa ca statele trebuie sa convina sa fie o celula de coordonare de la nivel european. UE trebuie sa-şi pregateasca capacitatile de productie. AM tabarat toti in China sa ne dea materiale medicale.", a spus Traian Băsescu la România TV.

